ChatVisionZ: cos'è e come funziona la chat con sconosciuti

ChatVisionZ è il nuovo fenomeno che sta letteralmente spopolando tra gli adolescenti. È sostanzialmente una piattaforma online che consente agli utenti di chattare e interagire con sconosciuti provenienti da tutto il mondo. Il principio di base è lo stesso di Omegle, altro sito di chat online, che ha chiuso i battenti l’anno scorso dopo una causa legale, dopo l’accusa di una ragazza americana di averla accoppiata con un pedofilo.

Come è facile intuire dalla lettera “Z” alla fine del nome, che non è stata messa lì a caso, si rivolge principalmente alla cosiddetta “gen Z”, la generazione di persone nate dal 1995-2010 in poi.

Fondata da Mariano Prank, ChatVisionZ offre la possibilità di connettersi con persone nuove attraverso chat di testo e/o videochat. Gli utenti possono accedere al sito e iniziare immediatamente a chattare con altri utenti in modo casuale, selezionando il simbolo del cancelletto in alto a destra, oppure con altri utenti di TikTok. Non è necessario registrarsi o fornire informazioni personali. Come sottolinea la piattaforma nella pagina di benvenuto, infatti, “le chat sono anonime finché non si rivela la propria identità“.

La particolarità di ChatVisionZ risiede nella sua semplicità e immediatezza. Gli utenti possono scegliere tra diverse opzioni di chat, come la chat testuale o la chat video, e vengono abbinati in modo casuale con altri utenti online. Questo crea un’esperienza di social networking unica, in cui le persone possono incontrarsi e conversare con sconosciuti provenienti da diverse parti del mondo, ampliando così i propri orizzonti e conoscere anche nuove culture, perché no?

Come chattare con sconosciuti su ChatVisionZ

Per iniziare una chat su ChatVisionZ, basta fare clic sul pulsante Testo o Video e consentire l’autorizzazione multimediale quando richiesto. In pochi secondi, il sistema troverà immediatamente un partner. Inoltre, è possibile applicare i filtri per genere e paese per scegliere con chi si vuole parlare. Se si desidera passare a un nuovo partner, basta sul pulsante Successivo e il sistema abbinerà l’utente a un nuovo partner. Insomma, niente di più facile, a patto e condizione di avere più di 14 anni.

Quando si clicca su Chat o Video, infatti, il banner di benvenuto avvisa che l’utente, oltre ad accettare i termini e condizioni e l’informativa sulla privacy, deve avere più di 14 anni, altrimenti è necessario avere il consenso dei genitori prima di iniziare. Inoltre, gli utenti potrebbero essere ripresi e pubblicati sui social di MarianoPrank.

Mariano Prank, chi è e qual è il suo vero nome

Mariano Prank è un TikToker molto popolare tra i ragazzi della generazione Z, oltre a essere il fondatore di ChatVisionZ, un progetto nato dopo la chiusura di Omegle. Come ha dichiarato in un’intervista a Libero Quotidiano: “È iniziato tutto in pieno lockdown, ho cominciato a registrare dei video per passare il tempo in casa, poi ho pensato di divulgarli sui social, anche per trasmettere positività alle persone che pian piano iniziavano a seguirmi sempre di più. Non continuai con lo scopo di monetizzare, i miei video sono veri e spontanei e hanno l’obiettivo di strappare un sorriso, nessuna malizia… solo divertimento!“.

E lo stesso spirito anima ChatVisionZ, che è diventato uno spazio virtuale in cui le persone possono incontrarsi, chattare e conoscersi, superando le barriere geografiche e culturali. L’idea è nata

Dove chattare con gente sconosciuta?

ChatVisionZ è solo una delle piattaforme disponibili per chattare con sconosciuti online. Ecco alcune delle opzioni più popolari:

Monkey: Un’app mobile che connette gli utenti per brevi video chat di 15 secondi.

Chatous: Un’app che permette agli utenti di chattare con sconosciuti in base a interessi comuni. Chatspin: Offre video chat casuali con opzioni di filtro per paese e genere.

Tinychat: Permette di creare o unirsi a chat room su vari argomenti.

Camsurf: Offre video chat casuali con opzioni di filtro per paese.

MeetMe: Un’app che combina elementi di social network e chat con sconosciuti.

È importante notare che tutte queste piattaforme comportano rischi simili in termini di privacy e sicurezza. Gli utenti dovrebbero sempre essere cauti nel condividere informazioni personali ed essere consapevoli della possibilità di imbattersi in contenuti inappropriati o di assistere a comportamenti scorretti.

Molte di queste piattaforme hanno implementato misure di sicurezza e moderazione, ma la natura delle interazioni casuali con sconosciuti comporta sempre un certo livello di rischio, poiché il controllo non è completo e questo aspetto non va mai trascurato.

Come mettere i filtri su ChatVisionZ?

ChatVisionZ offre alcune opzioni per personalizzare l’esperienza di chat, ma al momento non sembra esserci una funzione specifica per aggiungere filtri alle videochat. A differenza di altre piattaforme come Snapchat o Instagram, che offrono una vasta gamma di filtri e effetti per le videochiamate, ChatVisionZ si concentra principalmente sulla connessione immediata tra gli utenti senza troppe funzionalità aggiuntive.

Non è escluso, tuttavia, che in futuro ChatVisionZ possa introdurre opzioni di filtri o effetti per rendere le videochat più divertenti e interattive.

Quanto dura il ban su ChatVisionZ?

Come molte altre piattaforme online, anche ChatVisionZ ha delle regole che gli utenti devono rispettare per garantire un’esperienza sicura e piacevole per tutti. In caso di violazione di queste regole, gli utenti possono essere bannati per sempre dalla piattaforma. Su questo il sito è piuttosto chiaro e perentorio: “Qualsiasi violazione verrà prontamente segnalata attraverso uno screenshot e comporterà il ban permanente all’accesso del sito“.

Quindi, prima di iniziare a usare la piattaforma, è bene attentamente le regole e le linee guida di ChatVisionZ per evitare di incorrere in ban e sanzioni. Se si viene bannati, si può comunque scrivere a info@chatvisionz.com per capire se esiste una possibilità di appello.