Che regalo da Banca Sella! 2 mesi di DAZN gratis

Banche e istituti di credito continuano a muoversi verso la medesima direzione. Il livello tecnologico raggiunto ai giorni nostri è davvero notevole e avanzato, tanto da consentire a ogni attività commerciale di fare tagli non necessari.

Filiali che chiudono e personale che resta a casa, con l’Internet Banking che continua a diffondersi in rete.

In altre parole, basta possedere un’app per poter svolgere online quasi tutte le attività principali che prima non era possibile fare e richiedevano di presentarsi personalmente presso una filiale della banca.

Siccome il trend è ormai questo, Banca Sella ha pensato di sfruttarlo lanciando un’offerta a cui difficilmente si può dire di no. Di che si tratta? Ovviamente, è qualcosa legato all’apertura del conto online.

Poche spese, tante funzionalità e DAZN gratis: questa è l’offerta di Banca Sella

Entriamo nei dettagli dell’offerta di Banca Sella. Dovresti prenderla in considerazione, e per diversi motivi.

Se sei un appassionato di sport, soprattutto di calcio, potrai seguire la tua squadra del cuore senza pagare nulla per due mesi.

Banca Sella, sfruttando la passione per il calcio di milioni di italiani, ha stretto una collaborazione commerciale con DAZN, offrendo ai nuovi clienti 2 mesi di abbonamento gratuito alla piattaforma.

L’unica cosa che dovrai fare è aprire Conto Sella Start. Questo conto, oltre a darti la possibilità di seguire la Serie A, la Serie B e altri campionati europei, per 3 mesi ti esenta dal pagamento del canone.

Poi, alla fine di questo periodo, pagherai soltanto 1,50 euro al mese. Poi c’è l’app Sella, molto intuitiva e che ti consente di inviare bonifici senza commissioni, gestire il tuo salvadanaio personale e monitorare le tue spese quotidiane.

Ovviamente, hai a disposizione una carta di debito a canone zero, con la quale puoi prelevare presso gli ATM Sella senza spese, mentre hai a disposizione 4 prelievi gratuiti mensili presso gli altri sportelli automatici.

Per ottenere l’abbonamento di 2 mesi a DAZN, dovrai non soltanto aprire il conto entro il 30 settembre 2023 ma anche accreditare lo stipendio entro il 31 ottobre 2023.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.