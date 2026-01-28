Chiusi tutti i negozi Amazon Go e Amazon Fresh

Annunciati come la grande rivoluzione del retail nel 2018, i 15 negozi Amazon Go senza cassa attivi negli Stati Uniti non rientrano più tra i progetti del gruppo. Tutti chiusi, così come i 57 della catena Amazon Fresh. 72 store in totale abbasseranno la saracinesche. L’obiettivo dichiarato è quello di dare priorità agli investimenti nelle aree in crescita .

Amazon Go e Amazon Fresh, fine dei giochi

La società continuerà invece a mantenere operativi i Whole Foods Market (acquisiti nel 2017), rafforzando il proprio impegno per la consegna dei generi alimentari acquistati tramite l’e-commerce.

È stato un fallimento? Non proprio. Nel comunicato che annuncia la decisione, Amazon racconta di aver visto segnali incoraggianti nei nostri negozi di alimentari fisici , ma al tempo stesso di non aver ancora creato un’esperienza cliente davvero distintiva, con il giusto modello economico necessario per un’espansione su larga scala . Insomma: funziona, ma non come sperato per poter trasformare l’idea in un business rilevante.

Ormai quasi sette anni fa, abbiamo fatto la spesa in uno dei pochi punti vendita Go allora aperti, quello di San Francisco. Ecco come è andata.

Come sottolineato solo pochi mesi fa dal numero uno Andy Jassy, la volontà di Amazon è quella di concentrarsi sulla consegna immediata dei generi alimentari deperibili, entro poche ore dall’ordine sull’e-commerce. Il servizio è già disponibile in circa 2.300 città contando solamente gli Stati Uniti.

Il gruppo non esclude di poter tornare a sperimentare con il concetto di negozio fisico, ma la mossa appena annunciata sembra escludere altre iniziative lanciate nel breve periodo. Ci sono le pretese degli azionisti da soddisfare, che in questo momento intravedono altrove maggiori opportunità di guadagno.

La chiusura dei punti vendita Go e Fresh è prevista già per l’1 febbraio. Per quelli della California saranno necessari altri 45 giorni, in conformità alle leggi locali sul lavoro. Nessuna informazione sul numero di dipendenti coinvolti dal taglio.