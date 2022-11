Chrome 108: pannello laterale per ricerche veloci

Dopo aver annunciato miglioramenti sui tablet Android, Google ha svelato due novità in arrivo con la versione 108 di Chrome per desktop. La prima permette di velocizzare il confronto tra i risultati delle ricerche mediante un pannello laterale. Gli utenti che hanno effettuato il login potranno sfruttare anche la funzionalità di tracciamento dei prezzi.

Le due novità di Chrome 108 riguardano produttività e shopping. La prima permette agli utenti di controllare i risultati delle ricerche, evitando di premere il pulsante Indietro per passare dai risultati al sito cliccato e viceversa. Dopo aver effettuato una ricerca e cliccato su un risultato, nella barra degli indirizzi comparirà l’icona con il logo di Google.

Cliccando sull’icona verrà aperto un pannello laterale a destra con l’elenco dei risultati ottenuti prima. È possibile quindi cliccare su un altro risultato (link) e la pagina verrà aperta nella scheda corrente. Ciò evita anche di aprire una scheda per ogni risultato (ma si ridurrà leggermente lo spazio disponibile).

Il nuovo pannello laterale occupa la stessa posizione di quello, annunciato a fine marzo, con elenco di lettura e preferiti. Una simile funzionalità è disponibile in Microsoft Edge.

Google ha inoltre annunciato la funzionalità di tracciamento dei prezzi che permette di ricevere un’email quando diminuisce il prezzo di un prodotto. Il pulsante corrispondente verrà mostrato solo per gli store online e solo se viene effettuato il login con l’account Google.

A proposito di ricerca, gli utenti possono ora utilizzare la tecnologia di Google Lens per trovare le immagini simili a quella caricata:

The google homepage doesn't change often, but today it did. We're always working to expand the kinds of questions you can ask and improving how we answer them. Now you can ask visual questions easily from your desktop. pic.twitter.com/p9ldYvXnTK

— Rajan Patel (@rajanpatel) November 1, 2022