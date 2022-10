Google migliora l'interfaccia di Chrome sui tablet

Durante la conferenza Google I/O 2022 erano state annunciate diverse novità che migliorano l’esperienza d’uso di Android sui tablet, tra cui quello della serie Pixel. Nel corso degli ultimi mesi sono stati rilasciati aggiornamenti per alcune app e presto sarà il turno del Play Store. L’azienda di Mountain View ha ora svelato le funzionalità in arrivo per Chrome.

Più produttivi con Chrome su tablet Android

Le principali novità riguardano la gestione delle schede. Grazie al nuovo design side-by-side, l’utente può trovare subito la scheda tra quelle aperte. È presente inoltre una funzionalità di “auto scrolling” che permette di tornare facilmente alla scheda precedente.

Quando sono aperte troppe schede, Chrome diminuisce automaticamente la loro larghezza. Se diventano troppo piccole, il browser rimuove il pulsante di chiusura (ma ora è più facile riaprire una scheda chiusa per errore). Per trovare subito una scheda è possibile sfruttare la nuova modalità di visualizzazione a griglia.

Google ha anche migliorato alcune operazioni, come salvataggio e condivisione di testo, link e immagini. È sufficiente trascinare il contenuto nell’app desiderata, ad esempio Gmail, Keep o Foto. Dato che alcuni siti non vengono mostrati correttamente su tablet, gli utenti possono impostare Chrome per aprire sempre le corrispondenti versioni desktop.

Infine, Chrome supporterà presto i gruppi di schede, come avviene su desktop. La nuova esperienza d’uso sarà disponibile su tutti i tablet. L’azienda di Mountain promette ulteriori miglioramenti nel corso dei prossimi mesi.