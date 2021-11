Come abilitare i menu di Windows 11 in Chrome 96

Da un paio di giorni è disponibile l'aggiornamento a Chrome 96. Il passaggio alla nuova versione, fortemente consigliato a tutti gli utenti, porta con sé una serie di migliorie che vanno dalla correzione di 25 vulnerabilità all'ottimizzazione della cache per l'esecuzione dei comandi “Indietro” e “Avanti”. È stato introdotto anche il flag “Windows 11 Style Menus” che vale la pena segnalare.

I menu di Windows 11 in Chrome: come fare

Nulla di rivoluzionario, ma si tratta della possibilità di abilitare un layout dei menu che rende l'interfaccia del browser più in linea con quella del sistema operativo Windows 11. Il risultato è quello visibile nei due screenshot allegati di seguito: a sinistra la UI di default, a destra quella che si ottiene attraverso la funzionalità sperimentale messa a disposizione da Google.

Per abilitare i menu in stile Windows 11 su Google Chrome, con gli angoli arrotondati, è sufficiente seguire questi passi:

digitare chrome://flags nella barra dell'indirizzo;

nella barra dell'indirizzo; cercare “Windows 11” (senza virgolette) oppure digitare direttamente chrome://flags/#win11-style-menus ;

; impostare il valore su “Enable”;

riavviare il browser.

Non è da escludere che il team di bigG al lavoro sul browser possa in futuro introdurre il supporto anche alle altre linee guida adottate da Microsoft per il proprio sistema operativo ovvero i principi del Fluent Design e l'effetto di trasparenza Mica che abbiamo già avuto modo di descrivere più volte su queste pagine.