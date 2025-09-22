Chrome è la prima app per iPhone con design Liquid Glass

Apple ha rilasciato pubblicamente iOS 26, il nuovo sistema operativo per iPhone, la scorsa settimana. L’OS va a caratterizzarsi per l’adozione del design Liquid Glass e a quanto pare la prima app di terze parti ad abbracciarlo è Chrome di Google.

Chrome: design Liqui Glass su iPhone

Le modifiche per applicare il design Liquid Glass interessano la griglia delle schede, con l’interruttore Incognito sempre visibile, i pulsanti Schede e Gruppi di schede, così come il tasto per la ricerca a sinistra. Anche i tasti Modifica e Fine vengono trattati alla stesa maniera.

Pure i menu contestuali sono stati aggiornati al nuovo stile per un’esperienza più moderna che non sfoca lo sfondo.

Inoltre, la schermata inferiore non va più da bordo a bordo con angoli arrotondati, mentre le voci dei menu sono soggette a una curvatura aggiuntiva. Questo è anche il caso della schermata Impostazioni, con una nuova icona con un segno di spunta per salvare le modifiche e gli interruttori ON/OFF aggiornati.

C’è anche un nuovo indicatore di caricamento della scheda che adotta lo stile della girandola iOS invece del cerchio.

Da notare, poi, che iOS 26 introduce una nuova tastiera con arrotondamenti e ciò ha permesso a Google di aggiungere in Chrome un nuovo rettangolo mobile sopra di essa con tasti per accedere rapidamente alla ricerca vocale, a Google Lens e ad altri comandi utili per la navigazione.

Resta da vedere come altre app di Google adotteranno il design Liquid Glass. Al momento, si presentano ancora in stile Material e Materiale 3, con il primo che sta diventando un po’ vecchio.