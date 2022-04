Chrome: l'hotkey per spostare le schede su Windows

Google sta finalmente implementando una nuova funzione in Chrome per i sistemi operativi Windows che di certo saprà fare la felicità di tutti coloro che prediligono l’uso delle hotkey e che non riescono proprio a sopportare e a gestire le tab aperte nel browser in maniera disordinata.

Chrome: la scorciatoia da tastiera per Windows per spostare le tab aperte

La nuova feature è stata scovata in Chrome Canary 102 e permette di spostare le schede aperte con una scorciatoia da tastiera apposita. Questa possibilità veniva già offerta su macOS e Linux da svariati anni, ma sull’OS di casa Microsoft non era stata ancora implementata.

Per sfruttare la nuova funzione è sufficiente adoperare la combinazione di tasti Ctrl + Maiusc + Pagina su/giù per spostare la pagina corrente a sinistra o a destra. Questa scorciatoia si aggiunge alle altre presenti, ovvero Ctrl + Pagina su/giù per passare da una scheda all’altra, Ctrl + W per chiudere una pagina e Ctrl + T per aprirne una nuova.

Questa, comunque, non è l’unica nuova funzione a cui Google sta lavorando per il suo browser: è in arrivo pure un’opzione per aggiungere note sulle pagine Web e una per salvare i gruppi di schede come segnalibri.

Da notare che molte delle nuove funzionalità che “big G” introduce nel suo browser alla fine arrivano pure su altri navigatori basati su Chromium, come Edge e Vivaldi. Tuttavia, l’ultima versione di Edge Canary non consente di spostare una scheda adoperando la scorciatoia da tastiera segnalata poc’anzi. Si spera però che Microsoft decida di aggiungere la cosa nei futuri aggiornamenti.