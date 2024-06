Chrome mobile: 5 nuove funzioni che migliorano la ricerca

In risposta alla crescente concorrenza di startup come Arc, il cui browser è diventato popolare in poco tempo, Google ha annunciato l’introduzione di cinque nuove funzioni per il browser Chrome su dispositivi mobili.

Le funzionalità sono state progettate per migliorare l’esperienza di ricerca degli utenti e includono scorciatoie per i risultati delle ricerche locali, una barra degli indirizzi rinnovata, suggerimenti per le ricerche di tendenza, schede sportive in tempo reale e raccomandazioni di ricerca personalizzate. Le nuove funzioni saranno presto disponibili sia per i dispositivi Android che per quelli iOS.

Arriva Chrome Actions

Tra le nuove funzioni c’è Chrome Actions, che aiuta gli utenti a eseguire più facilmente determinate operazioni senza dover accedere alle impostazioni. Ora la funzione è stata introdotta nei risultati delle ricerche locali, il che significa che gli utenti potranno cercare un’azienda locale e accedere rapidamente a pulsanti di scelta rapida come “Chiama”, “Indicazioni stradali” e “Recensioni”. Attualmente disponibile su dispositivi Android, questa funzione sarà lanciata anche per iOS nel corso dell’autunno.

Nuovo look per la barra degli indirizzi su iPad e tablet Android

Google ha apportato miglioramenti alla barra degli indirizzi di Chrome per iPad e tablet Android. Il nuovo design consente agli utenti di aprire la barra degli indirizzi di Chrome mentre continuano a visualizzare la pagina web in cui si trovano, sfruttando al meglio gli schermi più grandi dei tablet per una migliore esperienza di navigazione.

Suggerimenti di ricerca personalizzati basati sulla cronologia

Il browser Chrome su dispositivi iOS e Android includerà nuovi suggerimenti di scelta rapida personalizzati in base alle ricerche passate dell’utente. Per esempio, se un utente digita spesso “meteo” in Chrome e visita di frequente il sito Meteo.it, quest’ultimo verrà proposto in cima ai risultati di ricerca ogni volta che si cercherà “meteo”. In questo modo Chrome imparerà le preferenze e le abitudini di navigazione di ciascun utente per offrire risultati di ricerca più rilevanti.

Ricerche di tendenza ora disponibili su iOS

Google sta portando i suggerimenti di ricerca di tendenza, precedentemente disponibili solo sui dispositivi Android, nella barra degli indirizzi di Chrome su iOS. Questa funzione consente agli utenti di vedere quali sono le ricerche più popolari su Google Search, fornendo loro spunti interessanti e attuali.

Schede live dedicate allo sport

Per i fan dello sport, Google ha lanciato le schede live dedicate allo sport sulla versione mobile del Discover Feed di Chrome. Questa funzione permette agli utenti di sapere quando la loro squadra del cuore sta giocando e fornisce aggiornamenti automatici con gli ultimi punteggi e i momenti salienti delle partite recenti. Gli utenti possono personalizzare questa funzione selezionando il menu a tre punti nell’app mobile di Chrome.