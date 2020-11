L’arrivo dei nuovi Mac con processore Apple M1 ha spinto sviluppatori e software house ad accelerare i tempi in modo da offrire le versioni dei loro applicativi compatibili con l’architettura ARM impiegata dai computer della mela morsicata senza dover passare dall’emulazione di Rosetta 2. Lo hanno fatto Microsoft con la propria suite per la produttività e Adobe con Photoshop. Google non sarà da meno con Chrome.

Google sulla versione Chrome per Apple M1

In realtà la versione del browser ottimizzata per M1 era già stata rilasciata nelle ore scorse in concomitanza con il debutto della versione 87 su piattaforme desktop e Android, come si può vedere nello screenshot qui sotto, salvo poi essere ritirata per ragioni legate alla necessità di risolvere un bug che provocava crash improvvisi. Non ci sarà comunque da attendere molto, tornerà presto disponibile. Molto presto.

Secondo Mark Chang, Product Manager di Google al lavoro sul progetto Chrome, il rollout riprenderà entro oggi non appena i tecnici avranno corretto il problema.

I nuovi Mac (MacBook Air, MacBook Pro e Mac mini) sono già disponibili per l’acquisto attraverso lo store ufficiale di Apple e su negozi di terze parti come Amazon.