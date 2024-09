Chrome: su Android arriva la nuova barra di ricerca per le schede

Chrome si appresta ad aggiungere una nuova barra di ricerca per trovare velocemente le proprie schede aperte su Android. Si tratta dell’ennesimo aggiornamento che mira a migliorare l’utilizzo e l’esperienza del browser, che risulta attualmente quello più utilizzato tra gli utenti mobile. Il nuovo aggiornamento è per ora disponibile solo nel canale Canary del browser, dove è già possibile provare la funzionalità nella sua completezza.

Come è possibile notare nell’anteprima offerta da Chrome Canary, la barra di ricerca è posizionata in alto nella schermata e consente di cercare rapidamente tra le schede aperte, quando viene aperta la pagina relativa alla gestione di queste ultime, velocizzando non di poco l’esperienza di navigazione nel caso ne siano aperte un gran numero. La funzionalità è stata scoperta da un utente su X, che con un post ha anche pubblicato degli screenshot.

The new search box in the tab switcher now works in Chrome Canary for Android, the right-facing arrows inside the rectangle indicate that those are your open tabs:https://t.co/2GFOG5iSR9 pic.twitter.com/54bdXu7FEZ

— Leopeva64 (@Leopeva64) September 24, 2024