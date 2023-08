Chromebook: Google ha cancellato i modelli da gaming

A ottobre dello scorso anno alcune aziende avevano annunciato la loro intenzione di realizzare dei modelli di Chromebook destinati al gaming, con scheda grafica dedicata e design a tema. A maggio scorso, poi, sono trapelate altre informazioni in merito allo stato d’avanzamento del progetto. Il tutto sarebbe dovuto avvenire grazie a un sistema equipaggiato con processore Intel Core di tredicesima generazione e GPU NVIDIA GeForce RTX 4050 Mobile. Il condizionale, però, diventa d’obbligo in quanto, purtroppo, la possibilità sembra essere svanita, almeno per il momento.

Chromebook: cancellati i progetti per i modelli da gaming

Google avrebbe per l’appunto cancellato numerosi progetti di Chromebook con GPU Nvidia, tra cui pure quelli di cui si era discusso in passato. È stato rimosso il codice delle schede Hades e Agah da Chrome OS e l’opportunità di impegnarsi in titoli di gioco di lato livello su Chromebook pare essere stata allontanata.

Non tutto è perduto, però. Nel codice di Chrome OS, infatti, è comparsa una nuova scheda denominata Aurora che è equipaggiata con una GPU RTX 3050. Con ogni probabilità si tratta di un dispositivo impiegato per test interno, ma la cosa va comunque a testimoniare come il colosso di Mountain View stia comunque cercando di portare avanti l’accoppiata tra Chrome OS e il mondo del gaming con GPU ad hoc.

Al momento non risultano disponibili ulteriori informazioni, motivo per cui per saperne di più occorre inevitabilmente attendere altri sviluppi e sarebbe un vero peccato se le cose non evolvessero per il meglio visto e considerato che con l’arrivo di Steam Deck gli sviluppatori hanno iniziato a ottimizzare giochi per Linux che è alla base di Chrome OS.