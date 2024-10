Cinnamon 6.4: diverse novità estetiche nella prossima versione

Cinnamon 6.4 è il prossimo aggiornamento dell’ambiente desktop che si troverà su Linux Mint 22.1, la versione attesa per il lancio in prossimità delle vacanze di natale. Come condiviso dal capo del progetto, la nuova versione dell’ambiente desktop rinnova il tema predefinito e divere altre caratteristiche.

Cinnamon 6.4 rinnova il tema principale e molto altro

Il nuovo tema principale di Cinnamon 6.4 è ora notevolmente più scuro e con un contrasto più elevato rispetto a prima. Inoltre, gli elementi dell’interfaccia hanno ora un disegno più arrotondato ed è ora presente uno spazio che separa le applet della barra dai pannelli a scomparsa, con lo scopo di conferire all’ambiente deskstop un aspetto più moderno e raffinato. Oltre a ciò, sono poi state riviste le finestre di dialogo del sistema, che presentano ora un disegno rivisto ed esteticamente più equilibrato. Alla stessa maniera, vengono rinnovati i pulsanti all’interno delle finestre, ora più intuitivi e visivamente più piacevoli da guardare.

C’è un’inedita finestra di dialogo di sistema che consente adesso di forzare la chiusura di un applicativo che non risponde più. Si tratta di una finestra realizzata in Clutter, in modo da adattarsi con l’estetica del resto dell’interfaccia, per garantire una coerenza visiva con tutto il sistema.

Naturalmente le novità di Cinnamon 6.4 non si fermano qui. A ricevere una rivisitazione sono anche i pulsanti e i controlli multimediali, con un aspetto più pulito e ammodernato. Alla stessa maniera è stato aggiornato l’aspetto del piccolo pannello per selezionare le aree di lavoro, migliorando così l’esperienza visiva complessiva.

L’ambiente desktop passa definitivamente ora alle librerie Aptkit e Captain, eliminando le dipendenze da aptdaemon, Synaptic, GDebi o apturl, con vantaggi diretti per quanto riguarda le funzionalità, essendo state rimosse quelle non necessarie. Viene poi aggiunto il supporto completo per la traduzione per tutti i componenti, nonché risolti diversi bug, per un sistema sempre più stabile.

È possibile consultare più informazioni nel blog ufficiale delle notizie di Linux Mint.