Linux Mint 22.1: anteprima della nuova versione che uscirà a dicembre

Con un’email della newsletter periodica, il capo dello sviluppo Clement Lefebvre ha condiviso l’anteprima di Linux Mint 22.1, la prossima versione della distribuzione prevista per l’uscita a dicembre di quest’anno, insieme alla nuova versione dell’ambiente desktop Cinnamon 6.4.

Linux Mint 22.1: le novità dell’aggiornamento previsto per dicembre

Linux Mint 22.1 è previsto per l’uscita in prossimità delle vacanze di natale, con diverse novità al seguito. Cinnamon 6.4 sarà caratterizzato innanzitutto da un tema rinnovato, caratterizzato da tonalità più scure e contrastate, elementi più tondi, insieme a finestre di dialogo ridisegnate nella loro estetica e uno spazio tra applet e il pannello.

Con il nuovo tema, Mint 22.1 introduce una finestra di dialogo, basata sulla libreria grafica Clutter, che permetterà di forzare l’uscita quando un’applicazione non risponde. Sono anche stati rivisti i pulsanti multimediali e il workspace OSD, mentre nel tema Cinnamon sono state ulteriormente migliorate le notifiche, le animazioni e il menu principale.

Tra le novità principali di Linux Mint 22.1 c’è anche un sistema per la gestione dei pacchetti ulteriormente migliorato, con alcuni componenti interni come Update Manager e Software Sources che adesso sono basati sulle librerie Aptkit e Captain, eliminando così la dipendenza da componenti obsoleti e non più mantenuti, come Synaptic, GDebi e apturl.

Come anche spiegato da Clement, questa pulizia ha consentito di rifattorizzare completamente il codice di Update Manager, semplificandone ulteriormente l’architettura. Nonostante funzionasse comunque bene, questo aveva infatti ormai decenni alle spalle, con alcuni componenti ormai vecchi e non a prova di futuro.

Linux Mint 22.1 sarà basato su Ubuntu 24.04.1 LTS (Noble Numbat), facendo uso del kernel Linux 6.8 e, come si può notare dal numero della versione, si tratterà del primo aggiornamento della serie 22, la quale riceverà aggiornamenti e patch di sicurezza fino al 2029.

Nel frattempo, sempre per quanto riguarda Linux e nuovi annunci, Arch Linux ha da poco comunicato ufficialmente che collaborerà con Valve nello sviluppo della sua distribuzione, al fine di migliorare notevolmente l’esperienza sia per gli utenti ma anche per gli sviluppatori.