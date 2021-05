Cisco Labs è l'acquisizione di Cisco per gli eventi ibridi

L'esplosione della pandemia ha innescato la più grande crisi di sempre per il settore degli eventi, conseguente all'impossibilità di viaggiare e incontrarsi di persona. Hanno così preso piede quelli virtuali, organizzati e fruiti “da remoto”, con modalità che in futuro verranno almeno in parte mantenute. Stiamo per mettere un piede nell'era degli eventi ibridi e Cisco, con un'ottica lungimirante, annuncia l'acquisizione di Socio Labs, realtà attiva su questo fronte.

Eventi ibridi: Socio Labs è la nuova acquisizione di Cisco

L'azienda statunitense mette a disposizione una piattaforma pensata per fornire esperienze inclusive, integrando funzionalità dedicate a streaming, sponsorship e analisi dettagliate. Questo il commento di Jeetu Patel, Senior Vice President e General Manager di Cisco Security and Collaboration, chiamando in causa la piattaforma Webex scelta da molti per operare con le modalità dello smart working.

Il futuro degli eventi, così come il futuro del lavoro, sarà ibrido. E ciò porterà a una maggiore complessità nella creazione di esperienze inclusive e interazioni significative e misurabili sia per i partecipanti in remoto che per quelli in presenza. In tal senso, Socio Labs e la potente tecnologia Webex sono in grado di fornire ai clienti una soluzione di gestione di eventi ibridi senza precedenti per coinvolgere i partecipanti sia che partecipino di persona che virtualmente.

L'obiettivo di Cisco è quello di potenziare Webex Events per andare oltre riunioni, webinar e webcast. L'acquisizione andrà a completarsi entro il quarto trimestre dell'anno. Successivamente, il team di Socio Labs si unirà a quello di Webex Customer Experience. Non è stato resa nota l'entità dell'investimento economico messo sul piatto per giungere alla stretta di mano tra le parti.