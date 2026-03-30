Claude, abbonamenti raddoppiati dopo lo scontro col Pentagono

I numeri parlano… Un’analisi di miliardi di transazioni anonimizzate di circa 28 milioni di consumatori americani, condotta da Indagari per TechCrunch, mostra che Claude sta guadagnando abbonati a pagamento a ritmi record. Tra gennaio e febbraio si è registrato un aumento mai visto prima, e gli utenti che avevano smesso di pagare sono tornati in massa. Anthropic ha confermato a TechCrunch che gli abbonamenti a pagamento sono più che raddoppiati dall’inizio dell’anno.

Anthropic cresce a ritmi record: Claude guadagna abbonati come mai prima

Per capire il perché, bisogna riavvolgere il nastro di tre mesi. A gennaio, Anthropic ha trasmesso degli spot durante il Super Bowl che prendevano in giro la decisione di ChatGPT di mostrare pubblicità ai propri utenti, promettendo che Claude non lo avrebbe mai fatto. Gli spot erano divertenti, efficaci, e hanno irritato Sam Altman.

Ma il vero detonatore è arrivato a fine gennaio, quando i media hanno iniziato a riportare lo scontro tra Anthropic e il Pentagono. Anthropic ha rifiutato di permettere l’uso dei propri modelli per operazioni letali autonome e sorveglianza di massa dei cittadini americani.

Il boom dei nuovi utenti c’è stata proprio in quel periodo, e non a caso. La gente ha fatto quello che fa quando un’azienda prende una posizione etica con conseguenze reali: ha aperto il portafoglio.

Il traino di Claude Code e Claude Cowork

Oltre alla vicenda del Pentagono, Claude Code e Claude Cowork, rilasciati a gennaio, stanno guidando gli abbonamenti tra sviluppatori e professionisti. Auto Mode, la funzione rilasciata questa settimana che permette a Claude di compiere azioni autonomamente, ha generato un’ulteriore impennata secondo Anthropic. Queste funzionalità non sono disponibili per gli utenti gratuiti, cosa che crea un incentivo diretto a pagare.

La maggioranza dei nuovi abbonati è al livello Pro (20 dollari al mese), non ai piani Max da 100 o 200 dollari. È un pubblico consumer, non aziendali, persone che hanno deciso che Claude vale 20 dollari al mese del proprio denaro.

Claude cresce, ma ChatGPT resta il gigante

I dati di Indagari mostrano che OpenAI sta ancora guadagnando nuovi abbonati a pagamento a ritmo rapido, ChatGPT resta la piattaforma AI consumer più grande in assoluto. Le disinstallazioni e il passaggio in massa a Claude sono aumentati subito dopo l’annuncio dell’accordo con il Pentagono, in contrasto netto con la posizione di Anthropic, ma non hanno intaccato la traiettoria di crescita complessiva di OpenAI.

Claude ha guadagnato terreno in modo significativo. Ma il divario con ChatGPT resta ampio. La differenza è che tre mesi fa Claude era un prodotto di nicchia per sviluppatori. Oggi è un brand che i consumatori americani conoscono, di cui parlano, e per cui pagano volentieri. Ed è questo cambio di passo il vero punto di svolta.