Claude per attività militari, Anthropic contro il Pentagono

Prosegue lo scontro tra Anthropic e il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. L’azienda californiana non vuole rimuovere alcune restrizioni di Claude, quindi il Pentagono potrebbe decidere di annullare il contratto da 200 milioni di dollari firmato a metà luglio 2025 e inserire Anthropic in una blacklist dedicata. Intanto SpaceX e xAI partecipano al contest per lo sviluppo di droni a comando vocale.

Uso vietato per armi autonome e sorveglianza

Secondo Reuters e Wall Street Journal, lo scontro tra Anthropic e il Dipartimento della Difesa (ribattezzato Dipartimento della Guerra) è iniziato alcune settimane fa, quando il Segretario della Difesa (Pete Hegseth) ha dichiarato che il Pentagono non avrebbe impiegato modelli AI che non consentono di combattere guerre.

Claude sarebbe stato utilizzato durante l’operazione che ha portato alla cattura di Nicolas Maduro in Venezuela. I militari statunitensi avrebbero sfruttato le tecnologie di Palantir che ha una partnership con Anthropic. Queste attività vengono eseguite su sistemi classificati, dove Claude è l’unico modello disponibile.

L’azienda californiana non vuole però che Claude venga utilizzato per controllare armi autonome e per la sorveglianza di massa dei cittadini statunitensi. Il Pentagono ha chiesto di rimuovere le restrizioni per poter sfruttare il modello in tutti i casi consentiti dalla legge.

Un portavoce del Pentagono ha dichiarato:

Il rapporto tra il Dipartimento della Guerra e Anthropic è in fase di revisione. La nostra nazione richiede che i nostri partner siano disposti ad aiutare i nostri combattenti a vincere in qualsiasi battaglia. In definitiva, si tratta delle nostre truppe e della sicurezza del popolo americano.

Se non rimuoverà le restrizioni, Anthropic potrebbe perdere il contratto da 200 milioni di dollari e finire in una blacklist dedicata. L’azienda verrebbe designata come “supply chain risk”, quindi tutti i fornitori dovranno certificare che non usano i modelli Claude. Un trattamento solitamente riservato ai nemici stranieri.

Il Segretario della Difesa è stato piuttosto esplicito:

Sarà una vera e propria rottura di scatole e faremo in modo che paghino il prezzo per averci forzato la mano in questo modo.

Anche Google, OpenAI e xAI hanno sottoscritto contratti con il Pentagono, ma i loro modelli non possono essere utilizzati sui sistemi classificati.

Intanto SpaceX e xAI hanno deciso di partecipare ad un contest da 100 milioni di dollari per lo sviluppo di droni autonomi a comando vocale che potrebbero essere utilizzati per colpire un bersaglio. Elon Musk aveva suggerito di vietare l’uso dell’intelligenza artificiale per armi autonome che possono uccidere le persone. Probabilmente i 100 milioni di dollari gli hanno fatto cambiare idea.