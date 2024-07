Clipdrop il miglior strumento di modifica delle immagini AI

L’intelligenza artificiale offre la possibilità di raggiungere risultati impressionanti in tempi relativamente brevi per una vasta gamma di richieste. Quando si tratta di applicare l’AI all’elaborazione delle immagini, la scelta dello strumento giusto può fare una grande differenza. Non tutti gli strumenti di intelligenza artificiale lavorano allo stesso modo e, più importante, non tutti sono in grado di produrre risultati stupefacenti.

Per ottenere risultati di qualità superiore alla media, è fondamentale sfruttare le capacità di uno dei migliori strumenti di elaborazione delle immagini disponibili sul mercato, come Clipdrop. Questo strumento, acquisita da Jasper, offre un’ampia varietà di funzionalità che consentono non solo di generare immagini, ma anche di modificarle, supportando sia la creazione di nuove immagini tramite IA, sia la modifica di foto preesistenti. Ecco una panoramica di ClipDrop e delle sue numerose funzionalità.

Clipdrop AI cos’è e come funziona

Clipdrop è uno strumento versatile che può essere utilizzato da una vasta gamma di professionisti, tra cui fotografi, creatori di contenuti, web designer, artisti, designer e molti altri e che offre un supporto per modificare o generare immagini. Prima di esplorare ciò che ClipDrop offre, è importante sottolineare che si tratta di uno strumento facilmente accessibile tramite il browser web o integrabile nelle app con una chiave API Clipdrop.

In termini di funzionalità e accessibilità, ClipDrop opera su un modello freemium in quanto offre funzioni gratuite, ma che possono comportare risultati di qualità inferiore rispetto a quelli ottenibili con un abbonamento. In particolare, le immagini generate nella versione gratuita possono presentare una filigrana e dimensioni ridotte. Nello specifico, gratuitamente sono disponibili 20 generazioni in 24 ore che permettono di testare ClipDrop, ma potrebbero non essere sufficienti per sfruttare davvero la potenzialità di ClipDrop. Per evitare questo, ClipDrop propone diversi piani di abbonamento per soddisfare tutte le esigenze.

Infatti, come la maggior parte degli strumenti a pagamento, sono presenti una varietà di piani che variano da quello annuale a quello mensile per prezzo e funzionalità accessibili. I vantaggi di un upgrade includono risultati di qualità superiore e ad alta risoluzione, un aumento a 1000 o 3000 (a seconda del piano scelto) di output ogni 24 ore, o l’accesso agli strumenti Pro.

Clipdrop è uno strumento eccezionale e versatile che offre una varietà di funzioni, che vanno dalla generazione di un’immagine da zero all’utilizzo di strumenti per modificare rapidamente e facilmente le immagini esistenti.

Per iniziare a capire ciò che ClipDrop offre, è importante analizzare prima le funzioni accessibili anche gratuitamente, se pur con limiti, e poi quelle a pagamento. Tra quelle gratuite è possibile trovare la funzione di riempimento generativo, che permette di sostituire, rimuovere e correggere una specifica area di un’immagine in modo veloce e intuitivo.

Tra le altre funzioni gratuite di ClipDrop, si trova lo strumento Reimagine, che consente di caricare un’immagine e di ricreare la scena con l’intelligenza artificiale. Inoltre, è possibile modificare e migliorare un volto con la funzione Face Swap. Ma non è di certo finita qui, le altre funzioni AI di Clipdrop sono:

Strumento di rimozione dello sfondo , anche per un’immagine con una linea sfocata tra il soggetto e lo sfondo viene rimossa con successo, senza lasciare residui. Per la versione gratuita ci sono limiti per la dimensioni dei file ma è possibile scaricare l’immagine con sfondo trasparente come PNG trasparente, una funzionalità che molti strumenti non offrono gratuitamente.

, anche per un’immagine con una linea sfocata tra il soggetto e lo sfondo viene rimossa con successo, senza lasciare residui. Per la versione gratuita ci sono limiti per la dimensioni dei file ma è possibile scaricare l’immagine con sfondo trasparente come PNG trasparente, una funzionalità che molti strumenti non offrono gratuitamente. Sky Replacer la funzione che offre nove preset del cielo tra cui scegliere quando si carica un’immagine. Nello specifico, Clipdrop identifica dove si trova lo skyline nell’immagine, ritaglia rapidamente il vecchio cielo e lo sostituisce con il preset scelto;

la funzione che offre nove preset del cielo tra cui scegliere quando si carica un’immagine. Nello specifico, Clipdrop identifica dove si trova lo skyline nell’immagine, ritaglia rapidamente il vecchio cielo e lo sostituisce con il preset scelto; Relight che permette di ricreare luci da studio variando posizione, colore, potenza, raggio e numero di luci. Non solo è possibile personalizzare tutti i colori autonomamente ma sono presenti oltre 6 preset colorati modificabili.

che permette di ricreare luci da studio variando posizione, colore, potenza, raggio e numero di luci. Non solo è possibile personalizzare tutti i colori autonomamente ma sono presenti oltre 6 preset colorati modificabili. Text Remover che permette di rimuovere il testo presente in un immagine con un solo clic, senza lasciare residui;

che permette di rimuovere il testo presente in un immagine con un solo clic, senza lasciare residui; Cleanup lo strumento che rimuove gli oggetti nelle immagini utilizzando un pennello per dipingere sulle aree da correggere.

Questa è soltanto una sintesi delle molteplici funzionalità che Clipdrop mette a disposizione, specificamente quelle accessibili senza alcun costo. Per quanto riguarda le funzionalità a pagamento, ecco ciò che Clipdrop offre.

Clipdrop: l’utilizzo senza limiti

ClipDrop offre una suite di strumenti adatta a tutte le esigenze, fornendo un supporto completo per la modifica o la generazione delle immagini. La sottoscrizione di un abbonamento consente l’accesso a funzionalità avanzate, come l’estensione dei bordi di un immagine caricata, un mix tra foto reale e AI. Questa tipologia di contenuto, particolarmente interessante e unica, ha suscitato curiosità nel web dopo le pubblicazioni di alcune influencer. Con il piano a pagamento, ClipDrop permette di realizzare queste particolari foto con un solo clic.

Ma questo è solo l’inizio, è presente anche l’opzione Uncrop, che consente di correggere il layout e la composizione dell’immagine aggiungendo più spazio attorno al soggetto. Inoltre, è possibile sostituire il cielo; la rimozione è gratuita, mentre la sostituzione è riservata agli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento.

Per quanto riguarda la versione Pro, l’abbonamento che dà accesso a ulteriori funzionalità, è incluso l’ottimizzatore delle immagini. Questo strumento permette di aumentare le dimensioni fino a 16x per ottenere un’immagine di alta qualità e perfetta nei dettagli.

Quando il disegno prende vita con Clipdrop

Clipdrop include anche la funzione Stable Diffusion text to image, sia per utenti gratuiti che a pagamento. Invece, in questo caso a pagamento, è possibile generare immagini inserendo un proprio schizzo o un disegno per ottenere una creazione AI.

Una funzione distintiva che permette di esprimere liberamente la creatività, aprendo le porte a un’arte digitale che coinvolge utenti di tutte le età. Lo strumento risulta interessante anche per i bambini, che possono vedere i propri disegni trasformati e prendere vita, rappresentando un modo stimolante di utilizzare l’intelligenza artificiale oltre gli usi convenzionali.