Cloud storage geo-distribuito Cubbit: opportunità per MSP, system integrator e reseller

Quando si pensa ai servizi di cloud storage, si fa solitamente riferimento a piattaforme basate su data center centralizzati. I dati degli utenti sono cioè archiviati e gestiti in un numero limitato di posizioni fisiche. Per i provider questo approccio rende efficiente l’allocazione delle risorse e ne semplifica la manutenzione. Tuttavia, è importante evidenziare che un attacco o un guasto a un singolo data center potrebbe avere conseguenze significative.

L’italiana Cubbit, azienda che con i suoi servizi di cloud storage si rivolge dall’utente privato alla realtà enterprise di più grandi dimensioni, offre una soluzione unica nel suo genere perché massimizza la sicurezza dei dati memorizzati, azzerando tutti i rischi di perdita delle informazioni.

Cos’è il cloud storage geo-distribuito

Anziché conservare i dati degli utenti in un unico data center, Cubbit punta sul cloud storage geo-distribuito. La piattaforma proposta da Cubbit poggia su una rete peer-to-peer in cui ogni nodo è connesso a molteplici altri e i dati degli utenti sono contemporaneamente distribuiti su più dispositivi di memorizzazione, in diverse locazioni geografiche.

Questo schema poggia su quattro pilastri: crittografia, divisione, ridondanza e geo-distribuzione. Al fine di garantirne sicurezza e riservatezza, i dati che gli utenti (siano essi privati, professionisti, piccole o grandi aziende) caricano sul cloud storage Cubbit sono crittografati con l’algoritmo AES-256 impedendo a qualunque soggetto terzo di monitorarli, esaminarne il contenuto o sottrarre informazioni personali.

Non solo. I dati cifrati sono frammentati in N porzioni (divisione), ciascuna indistinguibile dall’altra. Anche se un attaccante riuscisse ad accedere a uno dei nodi della rete, otterrebbe solo una frazione dei dati, del tutto inutilizzabile senza la disponibilità delle altre parti. Distribuire i dati in K frammenti sparsi su tanti nodi diversi, contribuisce inoltre alla ridondanza e alla resistenza ai guasti. In caso di problemi con uno dei nodi o una delle posizioni di archiviazione, il sistema può recuperare i dati completi utilizzando gli altri frammenti disponibili.

Come già accennato in precedenza, inoltre, l’uso di uno schema geo-distribuito evita il singolo point-of-failure. Non c’è una singola posizione o entità su cui si basa tutto il sistema e che, se compromessa, potrebbe causare la perdita di dati o il malfunzionamento del servizio.

Cubbit: una soluzione innovativa che farà la parte del leone

Le architetture tradizionalmente utilizzate per supportare la gestione dei dati (data governance) in azienda sono considerate problematiche in termini di sicurezza informatica e di adeguamento alle normative in continua evoluzione. A “certificarlo” è ad esempio Gartner che evidenzia come il cloud storage geo-distribuito farà la parte del leone negli anni a venire.

Oggi più che mai, le aziende sono chiamate ad esaminare e, se necessario, aggiornare le loro architetture di gestione dei dati per affrontare in modo più efficace le sfide della sicurezza informatica e per garantire che siano conformi alle normative attuali e future. Questo può coinvolgere l’adozione di approcci più moderni, tecnologie avanzate e pratiche di data governance più agili.

Non è un caso che la soluzione di cloud storage geo-distribuito Cubbit sia scelta da centinaia di clienti di primo piano (si pensi, ad esempio, all’utilizzo della piattaforma Cubbit per il centro di cybersecurity Leonardo), Pubbliche Amministrazioni e Istituzioni europee comprese.

D’altra parte, punto cardine dell’offerta Cubbit (partner Gaia-X) è il concetto di sovranità digitale: i dati degli utenti restano sempre all’interno dei confini europei, nel pieno rispetto delle linee guida e delle normative vigenti.

Un’eccellente opportunità per MSP, Distributori e Reseller IT, Aziende di consulenza IT, System integrator

Se Gartner stessa evidenzia nel cloud geo-distribuito uno dei trend tecnologici dei prossimi anni, sostenuto anche dalla crescita esplosiva delle richieste di elaborazione dei big data, appare evidente come la piattaforma Cubbit possa rappresentare un eccellente strumento di business. In primis per gli utenti finali (professionisti e aziende di qualunque dimensione), che possono finalmente contare su una soluzione certificata che assolve tutti i requisiti normativi scongiurando ogni possibilità di perdita di dati e offre una disponibilità del servizio e delle informazioni pari al 99,999999999% (11 nove). Ma anche per MSP (Managed Service Provider), Distributori e Reseller IT, Aziende di consulenza IT, System integrator.

Tutte figure che, grazie a Cubbit, possono far crescere i loro profitti proponendo ai clienti un servizio di cloud storage geo-distribuito supportato dalla massima sicurezza, piena sovranità e GDPR compliant. A un costo pari all’80% in meno degli hyperscaler più noti, con un risparmio significativo rispetto a piattaforme quali AWS, Azure e Google.

Il Programma Partner Cubbit ha le caratteristiche di una soluzione win-win che permette al partner di crescere e, allo stesso tempo, moltiplicare i propri margini. Di seguito, alcuni dei vantaggi più significativi.

I vantaggi del Programma Partner Cubbit

Sicurezza senza compromessi . Il modello di cloud geo-distribuito sul quale poggia Cubbit, si configura come una soluzione di nuova generazione contro ransomware e attacchi informatici. I partner hanno così la certezza di poter assicurare, ai rispettivi clienti, un cloud immutabile , garantendo due funzionalità chiave nella prevenzione contro il cybercrimine: versioning e object lock, entrambe in versione multi-site. In un altro articolo abbiamo visto com’è possibile creare un backup immutabile anti ransomware.

. Il modello di cloud geo-distribuito sul quale poggia Cubbit, si configura come una soluzione di nuova generazione contro ransomware e attacchi informatici. I partner hanno così la certezza di poter assicurare, ai rispettivi clienti, un , garantendo due funzionalità chiave nella prevenzione contro il cybercrimine: versioning e object lock, entrambe in versione multi-site. In un altro articolo abbiamo visto com’è possibile creare un backup immutabile anti ransomware. Multi-site versioning e Multi-site object locking . Niente e nessuno può in alcun modo modificare o cancellare i dati memorizzati assicurando la disponibilità, l’integrità dei dati e la conformità con le normative vigenti in materia di data retention. Le versioni dei file sono conservate su più nodi e suddivise in frammenti. In questo modo è possibile conservare più versioni degli stessi file tenendo traccia delle modifiche via via apportate nel tempo.

e . Niente e nessuno può in alcun modo modificare o cancellare i dati memorizzati assicurando la disponibilità, l’integrità dei dati e la conformità con le normative vigenti in materia di data retention. Le versioni dei file sono conservate su più nodi e suddivise in frammenti. In questo modo è possibile conservare più versioni degli stessi file tenendo traccia delle modifiche via via apportate nel tempo. Dashboard Multi-Tenancy . Chi sceglie di aderire al Programma Partner Cubbit, ha subito a disposizione la Dashboard Multi-Tenancy che permette di creare gli account dei clienti in pochi minuti. Si tratta di uno strumento, facile da usare, che semplifica le operazioni, aumenta la sicurezza e consente di scalare senza problemi.

. Chi sceglie di aderire al Programma Partner Cubbit, ha subito a disposizione la Dashboard Multi-Tenancy che permette di creare gli account dei clienti in pochi minuti. Si tratta di uno strumento, facile da usare, che semplifica le operazioni, aumenta la sicurezza e consente di scalare senza problemi. Acquisizione di nuovi clienti . Facendo leva sulla crescita esponenziale di Cubbit, la propria azienda può aprire le porte a un vasto pubblico di nuovi clienti. Grazie al programma partner, Cubbit consegna importanti opportunità di business, adatte alle esigenze di ciascuna realtà d’impresa.

. Facendo leva sulla crescita esponenziale di Cubbit, la propria azienda può aprire le porte a un vasto pubblico di nuovi clienti. Grazie al programma partner, Cubbit consegna importanti opportunità di business, adatte alle esigenze di ciascuna realtà d’impresa. Sconti più vantaggiosi . I partner Cubbit godono di prezzi riservati, sconti consistenti e costi di uscita e trasferimento azzerati. È possibile stabilire un budget e rispettarlo senza sorprese in fattura.

. I partner Cubbit godono di prezzi riservati, sconti consistenti e costi di uscita e trasferimento azzerati. È possibile stabilire un budget e rispettarlo senza sorprese in fattura. Supporto dedicato. Cubbit offre supporto multilingua, guide tecniche, materiale di marketing e co-webinar. Questo tipo di supporto, costante e sempre presente, garantisce che i partner dispongano di tutte le risorse necessarie per massimizzare le opportunità di business.

Perché scegliere un partner come Cubbit

L’apertura del Programma Partner di Cubbit è un punto di svolta per la cybersicurezza e la sovranità dei dati in Italia. Oltre a vantaggi tangibili per i partner, l’iniziativa incarna un modello più collaborativo per la gestione dei dati, basato su sovranità digitale, sicurezza e iper-resilienza a un prezzo davvero competitivo.

L’azienda ha ricevuto prestigiosi premi da organizzazioni quali CERN, Mastercard, TIM, Next Generation Internet, Climate KIC e Commissione Europea. Nel 2021, è stata selezionata da EIC Scaling Up come una delle 30 migliori scaleup deep tech europee e ad oggi Cubbit conta oltre 170 clienti business sul territorio, tra cui Granarolo, Amadori e numerose Pubbliche Amministrazioni.

Cubbit salva i dati solo in Italia e consente di geo-delimitare l’area in cui essi sono archiviati, in piena aderenza con le disposizioni GDPR, CCPA, ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, ex AgID) e ISO. L’azienda si sottopone a controlli periodici effettuati da enti indipendenti e ha acquisito le seguenti certificazioni:

ISO 9001:2015

ISO/IEC 27001:2013

ISO/IEC 27017:2015

ISO/IEC 27018:2019

Il cloud storage geo-distribuito di Cubbit è inoltre abilitato MePA, dispone della qualifica ACN e della Cybersecurity Made in Europe Label, un riconoscimento per le imprese IT europee che si distinguono per innovazione nel rispetto delle normative in materia di sicurezza informatica.

Cubbit, infine, si impegna per la sostenibilità con un approccio allo storage distribuito che consente di utilizzare fino al 60% di capacità in meno rispetto al cloud storage tradizionale. Inoltre, per ogni Terabyte di dati archiviato, l’azienda stima che per un anno si risparmino fino a 25 kg di anidride carbonica.

Credit immagine in apertura: iStock.com/Orhan Turan