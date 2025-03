Il codice fiscale sprint per i neonati: cos'è e come richiederlo

L’Agenzia delle Entrate ha appena annunciato la possibilità di ottenere rapidamente il codice fiscale sprint per i neonati. Lo possono chiedere i genitori (o i tutori), nel caso in cui il comune di residenza non lo abbia comunicato loro, direttamente attraverso il sito ufficiale dell’agenzia, mediante nuovo servizio presente nell’area riservata. Per l’autenticazione sono necessarie le credenziali SPID, la Carta di Identità Elettronica o la Carta Nazionale dei Servizi.

È arrivato il codice fiscale sprint per i neonati

Tutto ciò che bisogna fare è inserire i dati del figlio per ricevere il documento digitale, allegando la copia del certificato di nascita oppure quella della dichiarazione di nascita consegnata dall’ospedale. Una volta elaborata la richiesta, il sistema invia un’email per avvisare della disponibilità.

Può tornare utile, tra le altre cose, per effettuare la scelta del pediatra. Non è dunque più necessario recarsi di persona presso un ufficio per svolgere la pratica.

Non tutti ne sono a conoscenza, ma il codice fiscale è presente all’interno dell’app IO, fin da prima che nei mesi scorsi arrivasse IT-Wallet con la funzionalità Documenti su IO. Si trova nella sezione Profilo, nella scheda I tuoi dati. Può essere mostrato direttamente dallo smartphone, ad esempio, in farmacia o in ambulatorio durante il pagamento per beneficiare delle detrazioni fiscali. Per maggiori informazioni ti rimandiamo all’articolo dedicato.

Il duplicato della tessera sanitaria

Un’altra novità annunciata dall’Agenzia delle Entrate è quella che permette di richiedere in pochi click il duplicato della tessera sanitaria, con o senza microchip. Anche in questo caso, la procedura è accessibile all’interno dell’area riservata, dove è possibile visualizzare e stampare una copia dell’ultima versione attiva oppure chiedere la riemissione su supporto plastificato. Il cittadino inoltre la possibilità di verificare l’indirizzo per la spedizione, di norma quello di residenza. Volendo, lo si può modificare a piacimento.