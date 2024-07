Cohere raccoglie 500 mln di dollari per sfidare i giganti dell'AI

Cohere, co-fondata da ex ricercatori di Google e con sede a Toronto, ha raccolto 500 milioni di dollari in un round di finanziamento di Serie D, portando la sua valutazione a 5,5 miliardi di dollari. Questa impennata di valore fa di Cohere una delle aziende di di maggior valore al mondo dell’intelligenza artificiale e una delle protagoniste della scena tecnologica canadese.

A differenza di alcuni dei suoi rivali della Silicon Valley, Cohere non ha costruito un chatbot virale o un’app appariscente per i consumatori. Si è invece concentrata sulla creazione di modelli linguistici di grandi dimensioni per le aziende, una strategia che sta dando i suoi frutti.

Cohere non insegue l’AGI, punta su modelli pratici per aziende

“Non stiamo inseguendo l’AGI”, afferma Nick Frosst, uno dei co-fondatori di Cohere, lanciando una frecciatina al CEO di OpenAI Sam Altman. “Stiamo costruendo modelli che risolvono problemi reali per le aziende”.

Questo approccio pratico ha conquistato centinaia di clienti aziendali, tra cui Notion Labs e Oracle. Queste aziende utilizzano la tecnologia di Cohere per compiti quali la scrittura di testi per siti web, il miglioramento della comunicazione con i clienti e l’aggiunta di funzioni di intelligenza artificiale ai propri prodotti.

Il fondo pensione canadese PSP Investments ha guidato il round di finanziamento, a cui si sono aggiunti nuovi finanziatori come Cisco Systems, Fujitsu, AMD Ventures e l’agenzia canadese di credito all’esportazione EDC. Questo nuovo capitale raddoppia la valutazione di Cohere rispetto all’anno scorso e porta il finanziamento totale a 970 milioni di dollari.

Cohere compete coi big dell’AI

Cohere si distingue nel panorama dell’intelligenza artificiale come una delle poche startup che costruisce modelli linguistici massicci da zero. Tra i suoi concorrenti ci sono pesi massimi come OpenAI, Anthropic e Google.

L’amministratore delegato e cofondatore Aidan Gomez, noto per essere stato coautore dell’influente documento “Attention Is All You Need”, ha fatto crescere rapidamente l’azienda dal suo lancio nel 2019. Questa primavera Cohere ha rilasciato il suo modello più potente, Command R+, con l’obiettivo di competere con rivali come OpenAI a un costo inferiore.

Crescita vertiginosa per Cohere: fatturato raddoppiato in un anno

La crescita dell’azienda è impressionante. Alla fine di marzo, Cohere ha generato un fatturato annuo di 35 milioni di dollari, rispetto ai 13 milioni di dollari della fine del 2023. Quest’anno prevede di raddoppiare la sua forza lavoro di 250 persone.

La base clienti di Cohere abbraccia diversi settori, dalle banche ai commercianti. I suoi modelli funzionano in 10 lingue, tra cui inglese, spagnolo, cinese, arabo e giapponese. Il nuovo cliente Toronto-Dominion Bank utilizzerà l’intelligenza artificiale di Cohere per analizzare i documenti finanziari e rispondere alle domande.

Pur espandendosi a livello globale con uffici a San Francisco e Londra, Cohere rimane fedele alla sua sede di Toronto. “Toronto è un luogo ideale per costruire un’azienda globale”, afferma Frosst, sottolineando la crescente scena tecnologica della città.