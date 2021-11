Coinbase si mette in tasca il crypto wallet BRD

Stretta di mano annunciata tra Coinbase e BRD, con l'exchange che annuncia di aver fatto propria la società specializzata nello sviluppo di un wallet in cui custodire le criptovalute come Bitcoin, Ethereum, Dogecoin e altri asset.

Il wallet BRD è la nuova acquisizione di Coinbase

Fondata nel 2014 e con sede in Svizzera, l'azienda afferma sul proprio sito ufficiale di servire oltre otto milioni di utenti nel mondo. Non è dato a sapere a quanto ammonta l'entità dell'investimento economico messo sul piatto per giungere con successo all'acquisizione. Il valore del suo token (Bread) è letteralmente schizzato verso l'alto in seguito alla conferma, facendo registrare un +680% in sole 24 ore. Riportiamo di seguito in forma tradotta un paio di estratti di quanto si legge nel comunicato ufficiale.

Oggi vorremo condividere la notizia che i membri del nostro team proseguiranno la loro missione in Coinbase: lavoreremo insieme per offrire la potenza della decentralizzazione a un numero ancora maggiore di utenti in tutto il mondo.

GM! We have great news – the BRD team will be joining @CoinbaseWallet to help accelerate web3 adoption. The team brings deep expertise in self-custody for crypto wallets, which will help Wallet enable more people to safely and securely access the decentralized world of crypto. — Coinbase Wallet (@CoinbaseWallet) November 24, 2021

Il team di BRD assicura e rassicura che nulla cambierà nell'immediato, anticipando comunque agli utenti che, a partire dal prossimo anno, sarà offerta loro la possibilità di spostare i fondi nel wallet di Coinbase.