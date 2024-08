Coinbase arriva alle Hawaii, ma non per vacanza

Il famoso exchange di criptovalute Coinbase ha annunciato da poco una novità molto interessante per questo mercato. Infatti, la piattaforma ha raggiunto le Hawaii, ma non per vacanza. I residenti ora possono acquistare, vendere e gestire le proprie criptovalute nel suo ecosistema affidabile e sicuro. Adesso anche questo Paese ha accesso a tutti i servizi criptografici attraverso la sua suite proprietaria.

Libero accesso quindi per i residenti alle Hawaii che, in pochi minuti, possono sfruttare l’app multi-device di questo exchange per beneficiare delle centinaia di criptovalute disponibili. Quindi possono attivare acquisti ricorrenti, guadagnare premi e tenere traccia dei prezzi, seguire e trasferire asset a livello internazionale. Nel comunicato stampa ufficiale la società ha spiegato:

Siamo entusiasti di annunciare che Coinbase è ora disponibile alle Hawaii. Con le recenti modifiche normative statali che aprono la strada, ora possiamo portare i nostri prodotti e servizi alle Hawaii e consentire ai residenti di partecipare alla criptoeconomia.

Per anni, i residenti delle Hawaii hanno espresso un forte interesse per le criptovalute su Coinbase, l’unico exchange di criptovalute quotato in borsa negli Stati Uniti, e siamo entusiasti di mantenere questa promessa oggi. Dalle funzionalità di trading senza soluzione di continuità alla protezione sicura degli asset, Coinbase offre i prodotti e i servizi crittografici più affidabili.

Cosa significa Coinbase alle Hawaii

Grandi novità quindi nel mondo delle criptovalute. Mentre Crypto.com stringeva la partnership con UEFA, Coinbase stava lavorando per diventare disponibile anche alle Hawaii, ai residenti di questo Paese arrivano diverse possibilità a cui accedere nel mondo delle criptovalute. Ecco cosa ha dichiarato l’exchange nel suo comunicato stampa ufficiale:

acquistare , vendere e detenere criptovalute, asset digitali e altro con facilità e sicurezza per esperti e principianti;

, vendere e detenere criptovalute, asset digitali e altro con facilità e sicurezza per esperti e principianti; partecipare alla criptoeconomia per accedere a un sistema finanziario moderno con servizi più equi, economici e veloci;

alla criptoeconomia per accedere a un sistema finanziario moderno con servizi più equi, economici e veloci; accesso a strumenti potenti per professionisti.

Una cosa è certa. Questa espansione dimostra l’impegno di Coinbase di conformarsi alle normative degli Stati Uniti e dell’estero in materia di asset digitali e criptovalute. Questo traguardo arriva subito dopo le modifiche normative apportate dal Dipartimento del Commercio delle Hawaii e dalla Divisione delle Istituzioni Finanziarie. Inoltre, questo è frutto anche di un lavoro diligente che l’exchange ha messo in campo con le autorità locali così da poter entrare nel mercato in modo innovativo, ma responsabile.