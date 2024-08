Crypto.com e UEFA annunciano la loro nuova partnership

Qualche giorno fa la partnership tra Bitpanda e AC Milan ha dato una bella spinta al mondo delle criptovalute nel mondo del calcio. Quasi in concomitanza anche Crypto.com e UEFA hanno annunciato una partnership pluriennale. In questo caso si tratta del primo exchange di criptovalute a diventare partner globale della UEFA Champions League. Una notizia importante per il mondo crypto, tanto che Steven Kalifowitz, Chief Marketing Officer di Crypto.com, ha affermato:

Questa partnership esclusiva con uno dei campionati più popolari al mondo, se non il più popolare al mondo, rappresenta un passo significativo nel nostro percorso di coinvolgimento dei consumatori attraverso gli eventi sportivi più iconici a livello globale. Abbiamo costruito con successo il marchio e la comunità Crypto.com producendo momenti ed eventi innovativi e rivoluzionari in un modo che altri non sono stati in grado di replicare. Collegare il nostro marchio con gli appassionati di sport coinvolti in tutto il mondo ha effettivamente fatto crescere la nostra base di utenti a oltre 100 milioni nel perseguimento della nostra missione di criptovaluta in ogni portafoglio.

Anche Guy-Laurent Epstein, direttore marketing UEFA si è detto soddisfatto per questo accordo con Crypto.com. Nel comunicato stampa ufficiale si legge:

Siamo entusiasti di annunciare la nostra nuova partnership con Crypto.com, uno dei principali sostenitori di alcune delle più grandi squadre ed eventi sportivi del mondo. Questa collaborazione segna un nuovo entusiasmante capitolo per la UEFA Champions League, poiché adottiamo tecnologie innovative per migliorare l’esperienza dei nostri fan e della nostra comunità. Insieme a Crypto.com, non vediamo l’ora di esplorare nuove opportunità mentre iniziamo un nuovo, entusiasmante capitolo della principale competizione calcistica per club.

Crypto.com scende in campo con la UEFA Champions League

Il sodalizio importante tra Crypto.com e UEFA Champions League è stato concluso proprio in questi giorni. La piattaforma di criptovalute con oltre 100 milioni di utenti attivi ha scelto di scendere in campo. La UEFA Champions League l’ha accolta nel suo torneo. Un accordo pluriennale che darà uno slancio importante al mondo crypto.

Questa partnership permetterà al settore delle criptovalute di raggiungere nuovi utenti provenienti dal mondo del calcio. La UEFA Champions League inizierà con il fischio d’inizio della prima giornata martedì 17 settembre, subito dopo il sorteggio che si svolgerà a Monaco giovedì 29 agosto.