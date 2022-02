Coinbase va in crash durante il Super Bowl: cosa è successo?

Il Super Bowl è la finale del campionato della National Football League. Negli Stati Uniti d’America questo evento ha una portata incredibile perché al vincitore viene assegnato il titolo di campione del mondo di questo sport. È quindi ovvio che molte società cerchino di sponsorizzare i propri servizi o prodotti durante questo evento. Si tratta infatti di una vera e propria macchina da soldi che vede ogni anno quasi 100 milioni di telespettatori. Coinbase non ha voluto perdere la sua occasione e per l’evento ha inaugurato un nuovo spot che, nei minuti successivi alla messa in onda, ha mandato in crash il sito e l’applicazione. Scopriamo insieme cosa è successo.

Il motivo che ha portato in down Coinbase sta proprio nel suo nuovo spot. In realtà si tratta di un semplice video che ricorda il famoso salvaschermo DVD dove a rimbalzare da un lato all’altro è una scritta. In questo caso è proprio la “C” del logo dell’exchange che ad ogni rimbalzo cambia colore e lo fa per circa un minuto ipnotizzando letteralmente lo spettatore che non vede l’ora di scoprire di cosa si tratta.

ICYMI 👀

Now that we have your attention we'd like to announce that we're giving away $15 in BTC to anyone who joins Coinbase by 2/15.

Click below for more info and RT to tell your friends!

Sign up and see terms here → https://t.co/fKHisXZJJc pic.twitter.com/SDWUup2Ql5

— Coinbase (@coinbase) February 14, 2022