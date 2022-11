Coinbase e difficoltà di liquidità nel settore: ecco la risposta ufficiale

Il mercato crittografico non se la sta passando bene in questi ultimi mesi. L’inverno tanto annunciato sembra non terminare mai, ma a essere quasi finita è la resilienza di diversi investitori. Infatti, sono molti gli utenti preoccupati per la difficoltà di liquidità causata da questa situazione. Sarà interessante dare un’occhiata alla risposta ufficiale di Coinbase in merito a questo tema.

Un argomento scottante che merita però di essere esaminato a fondo e affrontato, come del resto sta facendo questo importante scambio crittografico. La società, scrive in una sua nota ufficiale comparsa sul suo blog martedì 8 novembre, ritiene “importante fornire chiarezza su queste sfide“. Inoltre, crede doveroso “ribadire come l’attività [del suo exchange] sia diversa“.

Negli ultimi giorni si sono spese tante parole in merito alle lotte di liquidità legate al settore crypto. Uno degli obiettivi di Coinbase è quello di far crescere la criptoeconomia, ma in modo sicuro e responsabile, con una particolare attenzione alla salute economica dei suoi clienti. Anche tu puoi aprire un conto gratuito sull’exchange in modo semplice, veloce e protetto.

Coinbase spiega la situazione Binance/FTX

Una delle cose che sta spaventando gli investitori di criptovalute legati all’Exchange Coinbase è il possibile accordo tra Binance e FTX. Questa acquisizione nascerebbe da una forte crisi di liquidità dell’exchange concorrente FTX. A detta del CEO di Binance, Changpeng CZ Zhao, sarebbe stato proprio quest’ultimo a chiedere aiuto:

FTX ha chiesto il nostro aiuto. C’è una forte crisi di liquidità. Per proteggere gli utenti, abbiamo firmato una LOI non vincolante, con l’intenzione di acquisire completamente FTX.com e aiutare a coprire la crisi di liquidità.

Cosa sta succedendo ai tanti exchange che ora si stanno trovando in serie difficoltà, sulla scia di Celsius? Una domanda che diversi si sono posti anche nei confronti di Coinbase che, a differenza di Binance, ha dovuto rivedere il suo organigramma e i suoi progetti. Tuttavia la società ha chiarito la situazione in modo chiaro e preciso:

Dal primo giorno Coinbase ha cercato di essere lo scambio di criptovalute più sicuro e conforme. E oggi, Coinbase e i nostri clienti non corrono alcun pericolo diretto di liquidità o rischio di credito. Indipendentemente dal completamento della transazione Binance/FTX, abbiamo pochissima esposizione a FTX e non abbiamo alcuna esposizione al suo token, FTT. Attualmente abbiamo $ 15 milioni di depositi su FTX per facilitare le operazioni commerciali e le negoziazioni dei clienti. Non abbiamo esposizione ad Alameda Research e non abbiamo prestiti a FTX.

Ricordiamoci anche che questa società è quotata in borsa negli Stati Uniti e che, nel tempo, ha costruito un’attività completamente trasparente. Tutti possono scegliere di aprire un conto gratuito su Coinbase che offre anche un Wallet Crittografico privato da utilizzare per le proprie risorse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.