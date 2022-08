Coinbase sarebbe disposto ad abbandonare lo staking di ETH

Il Governo degli Stati Uniti d’America potrebbe chiedere di rispettare le sanzioni e bloccare le transazioni relative agli indirizzi Ethereum nella lista nera? La risposta è sì. E questa preoccupazione nasce dal recente arresto dello sviluppatore Tornado Cash. Cosa farebbe Coinbase se si trovasse di fronte a una situazione simile?

È questa la domanda che ha fatto lo sviluppatore di Ethereum, Lefteris Karapetsas ad alcuni scambi decentralizzati tra cui Coinbase. Il suo CEO, Brian Armstrong, ha chiarito che non censurerebbe mai le transazioni di ETH, piuttosto abbandonerebbe il suo staking. La corrispondenza è avvenuta su Twitter dopo che Karapetsas ha pubblicato la sua domanda:

La risposta di Armstrong non si è fatta attendere, solo tre giorni. Tuttavia, la richiesta evidenzia che nell’aria c’è una certa preoccupazione dopo i fatti di Tornado Cash. Il suo sviluppatore, Alexey Pertsev, attualmente si trova agli arresti e a sua moglie, Ksenia Malik, è stato impedito di parlare con lui.

È tenuto in prigione come se fosse un criminale pericoloso. Per me – prosegue Malik – è molto inaspettato che una persona possa essere arrestata per aver scritto un codice open source.