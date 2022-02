Coinbase, FTX e eToro volano dopo il Super Bowl

L’impatto del Super Bowl sui consumatori americani non ha tardato a farsi avvertire e il mondo delle criptovalute sembra essere stato immediatamente premiato per gli investimenti profusi durante l’evento. A dare la misura di quanto accaduto in queste ore, infatti, è quanto rilevato da The Block Research sui dati provenienti dall’App Store: Coinbase è passato dall’essere la 186esima app più scaricata al divenire addirittura la seconda.

Una scalata senza pari, improvvisa e violenta, dettata in gran parte da quel QR Code comparso sugli schermi dell’evento più seguito di tutti gli USA: per Coinbase è stato un modo per raccogliere immediatamente il contatto con l’utente e farlo entrare direttamente in contatto con l’app, con il mondo crypto e con le opportunità che solleticano già molti utenti in tutto il pianeta. Una apposita iniziativa promozionale ha favorito la conversione ed il successo correlato ha messo in seria difficoltà i server del gruppo.

Ma Coinbase non è stata la sola app a fare il grande salto: sia eToro che FTX hanno conseguito risultati stellari nella notte del Super Bowl, a dimostrazione dell’incredibile curiosità che gli investimenti crypto raccolgono e del potere che questi brand hanno ormai nell’immaginario collettivo. L’exploit di una notte è servito per ampliare ulteriormente il perimetro del mercato potenziale, ma per questi gruppi bisognerà valutare ora quanta utenza si riuscirà a trattenere e quanta investirà effettivamente in Bitcoin la fiducia riposta nelle app scaricate.