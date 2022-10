Coinbase lancia il trading senza commissioni per USDC

Coinbase ha deciso di lanciare il trading senza commissioni per USDC. L’obiettivo è quello di spingere gli utenti all’adozione di quella che l’exchange ha definito la sua “visione per il dollaro digitale più affidabile e rispettabile“. La società ha fatto sapere di volersi impegnare per creare più “rampe di accesso” per la sua stablecoin.

In un recente comunicato stampa, pubblicato il 20 ottobre 2022 sul suo sito ufficiale, Coinbase ha spiegato a più riprese le motivazioni che lo hanno spinto a rinunciare alle commissioni di scambio e conversione di questo prodotto. In una parte del suo rapporto ha affermato:

La nostra ricerca mostra che l’adozione dell’USDC è stata più conservatrice al di fuori degli Stati Uniti. Attualmente, vengono acquistati 3 volte più USDC con valute USD rispetto a valute non USD. In parte ciò è dovuto al fatto che, al di fuori degli Stati Uniti, gli utenti di solito devono pagare commissioni nel processo di conversione della propria valuta locale in USDC, e questo è un ostacolo a una più ampia adozione internazionale.

Coinbase rinuncia alle commissioni su USDC

Coinbase è certo del forte potenziale che ancora non viene sfruttato, ma che esiste grazie alle caratteristiche di stablecoin come USDC. Ecco perché anche gli utenti di altri Paesi, fuori dagli Stati Uniti, potrebbero trarre grandi vantaggi dalla sua utilità. Come permetterlo? La società ha annunciato:

Il modo per [..] accelerare l’adozione dell’USDC a livello internazionale è stabilire la parità globale per tutti gli utenti. Per raggiungere questo obiettivo, dalla data di questo annuncio (20 ottobre 2022), Coinbase rinuncerà alle commissioni quando i clienti acquistano o vendono USDC tramite qualsiasi valuta fiat su Coinbase, da AUD a ZAR.

Un’ottima opportunità per avere una stablecoin dal valore stabile in base alla progettazione, accessibilità economica e veloce, per inviare e ricevere valore, e una rampa con corsia preferenziale verso il nuovo ecosistema Web3.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.