Coinbase si espande: il piano include anche l'Italia

Coinbase è in crisi? La risposta la troviamo in una sua recente comunicazione, riportata da Bloomberg, con la quale ha annunciato il suo nuovo piano di espansione. L’exchange più famoso al mondo sta guardando all’Europa in cerca di licenze crittografiche.

In quest’area geografica Coinbase ha fatto sapere che sta registrando il suo scambio di criptovalute anche in Italia. Perciò questa incredibile notizia interessa anche noi personalmente. Diversi exchange prima di lui hanno ottenuto i permessi nel nostro Paese.

Ad esempio Bitpanda è attualmente iscritta al registro VASP italiano. La società aveva affermato che “regole chiare e maggiore trasparenza sono elementi assolutamente necessari per far compiere al settore delle criptovalute e, più in generale, degli asset digitali, un ulteriore salto di qualità“. L’obiettivo è quello di essere sempre più integrati nel settore finanziario.

Anche Binance a fine maggio aveva ottenuto la licenza per operare in Italia. La società, ringraziando il Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano e l’OAM, aveva dichiarato in una sua nota ufficiale:

Una regolamentazione chiara ed efficace è essenziale per l’adozione mainstream delle criptovalute. […] Sin dal primo giorno, Binance ha sempre messo i propri utenti al primo posto e, grazie a interventi come l’istituzione del registro, essi potranno nutrire ancora più fiducia in una piattaforma leader e affidabile come Binance.

Coinbase punta all’Italia: in arrivo la licenza crittografica

Durante un’intervista a Bloomberg Nana Murugesan, vicepresidente per lo sviluppo internazionale e commerciale di Coinbase, ha rivelato le intenzioni della società in un piano di espansione nell’Europa. Tra i Paesi interessati c’è anche il nostro.

In tutti questi mercati – ha spiegato Murugesan – la nostra intenzione è quella di avere prodotti retail e istituzionali. È quasi come una priorità esistenziale per noi assicurarci di essere in grado di realizzare la nostra missione accelerando i nostri sforzi di espansione.

L’inverno crittografico ha portato alcune difficoltà nel settore e anche Coinbase ha dovuto ridimensionare le sue energie riducendo i dipendenti e mettendo in pausa le nuove assunzioni. Tuttavia la salute dell’exchange sembra essere buona nonostante voci dicano il contrario.

