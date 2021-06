Coinbase non c'entra con il riscatto di Colonial Pipeline

Ieri la notizia di un sequestro parziale per il riscatto versato da Colonial Pipeline a DarkSide, la gang criminale che il mese scorso, attraverso un attacco ransomware, ha messo in ginocchio i sistemi informatici della società e di conseguenza bloccato la fornitura di carburante in buona parte degli Stati Uniti. Qualcuno ha ipotizzato un coinvolgimento di Coinbase nella vicenda, ma la replica ufficiale non si è fatta attendere.

A smentire tutto è Philip Marin, CSO dell'exchange, con un lungo intervento pubblicato su Twitter di cui riportiamo il primo post qui sotto (anche in forma tradotta). Di fatto, la piattaforma prende le distanze da quanto sostenuto da alcuni esponenti della stampa, negando qualsiasi coinvolgimento nell'accaduto. Il thread prosegue poi con ulteriori dettagli.

1/ I've seen a bunch of incorrect claims that Coinbase was involved in the recent DOJ seizure of bitcoin associated with the Colonial Pipeline ransomware attack. We weren’t. a thread:

— Philip Martin (@SecurityGuyPhil) June 8, 2021