Coinbase è la SCELTA PERFETTA per i tuoi RISPARMI

Coinbase è una piattaforma crypto molto famosa e diffusa anche in Italia, grazie a una comunità ben rigogliosa. Addirittura esiste anche un canale Telegram dove ricevere le ultime notizie sulle criptovalute legate al mercato finanziario italiano e mondiale. Cosa stai aspettando? Apri subito un conto gratuito.

Scegliere questa soluzione per i tuoi risparmi è saggio per due motivi. Il primo, perché le criptovalute sono il futuro dell’economia e salire su questo treno al più presto potrebbe essere una mossa interessante. Il secondo, riguarda le caratteristiche di questo exchange crypto. Anche qui per due motivi.

Primo, la semplicità di utilizzo. Coinbase è immediato e intuitivo. Tutti possono inserirsi nel mercato delle criptovalute senza avere una dote smart innata. Le funzionalità sono tantissime e adatte a tutte le esperienze. Secondo, la sicurezza. Questa piattaforma offre un sistema di protezione unico e invalicabile.

Coinbase: il tuo conto crypto gratuito

Con Coinbase hai la possibilità di acquistare, vendere e detenere molte criptovalute e non solo. Infatti, puoi anche gestire NFT, Asset e molto altro. Apri subito un conto gratuito. Devi solo registrare i tuoi dati personali come se stessi aprendo un conto corrente e ha tutte le caratteristiche di questo.

Infatti, è dotato di un codice IBAN per effettuare versamenti. Puoi prelevare il tuo denaro e inviarlo ad altri tuoi conti, carte prepagate e in contanti. Infatti, una volta attivato Coinbase, puoi inviare la richiesta per avere la praticissima carta di debito collegata al circuito Visa. Si tratta di una comodità pazzesca per pagare in qualsiasi negozio, fisico e online, con le tue criptovalute.