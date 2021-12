Coinbase: utenti miliardari per pochi secondi, poi la delusione

A volte le incomprensioni ci fanno soffrire, ma possono valere così tanto da rovinarci la giornata? Per alcuni utenti di Coinbase sì, visto che in un attimo la loro vita è cambiata, ma la delusione è arrivata altrettanto velocemente. Cosa è successo? In pratica Coinbase ha erroneamente cambiato il saldo di alcuni investitori che per pochi secondi hanno pensato di essere diventati miliardari. Un'emozione al cardiopalma valsa solo a capire che era solo un problema di visualizzazione presto corretto dalla società di scambio californiana.

Coinbase rende miliardari diversi utenti, ma era solo un'illusione

Un problema tecnico nella visualizzazione del saldo delle risorse crittografiche ha reso miliardari diversi utenti che su Coinbase hanno visto cifre incredibilmente gonfiate nel loro portafoglio. Non è la prima volta che la società si trova a dover affrontare problemi tecnici al suo exchange. Purtroppo un'illusione così genera particolare ansia in chi si trova di fronte a una cifra miliardaria in pochi secondi. Di certo non a questi livelli, ma le criptovalute sono capaci di voli pindarici al rialzo.

Tuttavia Coinbase si è scusata ufficialmente per il disguido, promettendo che la situazione sarebbe stata risolta nel giro di poco tempo. Riconoscendo l'errore, la società ha spiegato che si è semplicemente trattato di un problema di visualizzazione che ha gonfiato il saldo di alcuni utenti. Ecco quanto ha dichiarato su Twitter, mezzo ormai sempre più utilizzato per comunicare con gli investitori:

Siamo consapevoli che alcuni clienti stanno vedendo valori gonfiati per le risorse crittografiche non negoziabili su Coinbase.com e Coinbase Wallet. Questo è solo un problema di visualizzazione e non ha alcun impatto sul trading.

Per fortuna per Coinbase si è trattato di un errore risolvibile, ma non di certo per tutti coloro che speravano in una svolta incredibile alla loro vita. Infatti, sono molti gli utenti che hanno postato screenshot sui social mostrando il nuovo saldo del loro conto crittografico. Alcuni forse hanno anche festeggiato con una bottiglia speciale quello che pensavano essere un miracolo finanziario, ma che invece si è rivelata l'ennesima delusione.