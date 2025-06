Come le aziende cinesi aggirano le restrizioni sui chip

Gli Stati Uniti cercano in tutti i modi di impedire l’uso dei chip, in particolare le GPU di NVIDIA, per l’addestramento dei modelli AI da parte delle aziende cinesi. Queste ultime hanno già trovato diversi modi per aggirare le restrizioni. Uno di essi prevede il trasporto di hard disk in Malaysia.

Hard disk con dati per l’addestramento

L?amministrazione Biden ha introdotto diverse restrizioni per l’esportazione dei chip AI verso la Cina. Trump ha aggiunto anche il divieto per le GPU H20 di NVIDIA. Come evidenziato da TSMC è quasi impossibile tracciare l’intera catena di fornitura, quindi i chip arrivano ugualmente in Cina. A fine maggio è stata anche vietata la vendita dei software per la progettazione.

Le aziende cinesi hanno adottato varie soluzioni, come l’uso di chip domestici o l’importazione di GPU da paesi terzi. In seguito alle maggiori restrizioni degli Stati Uniti hanno trovato un’altra scappatoia. Gli ingegneri di un’azienda hanno effettuato innanzitutto l’ottimizzazione dei dati e dei software per l’addestramento dei modelli AI. Dati e software sono stati quindi copiati in 15 hard disk per un totale di 80 TB.

Quattro ingegneri hanno successivamente portato gli hard disk in Malaysia, dove l’azienda ha noleggiato circa 300 server con GPU NVIDIA. Al termine dell’addestramento, i modelli AI sono stati riportati in Cina. Per evitare i controlli sulle aziende estere è stata creata una sussidiaria con sede legale a Kuala Lumpur.

L’amministrazione Trump ha revocato le AI Diffusion Rule di Biden che limitavano il numero di GPU esportabili in paesi terzi. Ciò permetterà alle aziende cinesi di aggirare più facilmente le restrizioni.