Come creare delle cartoline personalizzate di Natale con Canva

Le piattaforme online rappresentano uno strumento efficace per ottimizzare e concretizzare le idee in tempi brevi, anche durante il periodo natalizio. Esistono molteplici applicazioni che consentono di creare biglietti di auguri, grafiche e sfondi natalizi completamente personalizzati. Ma quest’anno, dopo aver consultato ChatGPT per suggerimenti su cosa cucinare a Natale, è possibile realizzare inviti, bigliettini o liste natalizie personalizzate attraverso Canva. Ecco allora come progettare la cartolina di Natale perfetta utilizzando Canva.

Canva la piattaforma completa

Canva è una piattaforma innovativa che vuole essere il supporto per trasformare e velocizzare il processo di creazione di grafiche e di numerosi altri progetti. Inoltre, la possibilità di sottoscrivere un abbonamento a Canva Pro offre accesso a strumenti e funzionalità avanzate, alcune delle quali sfruttano l’intelligenza artificiale per migliorare significativamente le prestazioni della versione base di Canva.

Proprio a questo scopo è possibile utilizzare Canva per sviluppare una vasta gamma di progetti natalizi, dal biglietto da visita alla realizzazione di un post per Instagram, seguendo pochi e semplici passaggi. In questa occasione, ci concentriamo sulla creazione di una cartolina natalizia completamente personalizzata. Esistono due approcci principali: il più semplice consiste nel selezionare un modello predefinito e modificarlo in base alle proprie necessità, accelerando così la realizzazione e consentendo di ottenere rapidamente una cartolina personalizzata partendo da un modello di Canva. Il processo più complesso, ma realizzabile, è quello di creare una cartolina di Natale partendo da Zero. Vediamo quindi come procedere in entrambi i casi.

Come realizzare una cartolina su Canva da un modello predefinito

Canva è una piattaforma versatile e intuitiva che, grazie ai suoi modelli predefiniti, facilita e accelera il processo di creazione grafica. Per realizzare una cartolina natalizia personalizzata partendo da un modello esistente su Canva, è necessario seguire i seguenti passaggi:

Aprire la piattaforma Canva;

Digitare “cartoline di Natale” nella barra di ricerca della home page;

Sfogliare i modelli disponibili (i modelli con il simbolo della corona sono riservati agli utenti di Canva Pro);

Selezionare il modello desiderato e cliccare su “Personalizza questo modello”.

Una volta aperto il modello predefinito, si presenterà l’immagine preimpostata pronta per essere personalizzata attraverso l’editor di Canva. Il procedimento è adattabile a vari scopi, come la creazione di biglietti regalo, liste di desideri o inviti per la cena di Natale, e può essere modificato in base alle esigenze personali. L’editor di Canva è progettato per essere pratico e semplice da utilizzare: le funzioni e le impostazioni, pur essendo numerose, sono organizzate in modo da rendere le scelte intuitive, partendo dalla selezione del font, del testo e degli elementi grafici da includere o rimuovere.

La comodità di Canva risiede anche nella possibilità di eliminare o modificare gli oggetti e le scritte presenti in un modello predefinito, adattandoli alle proprie preferenze. Durante il processo di creazione, il lavoro viene salvato automaticamente. Al termine, è possibile procedere con la condivisione del progetto tramite l’opzione “Share”, scegliendo il metodo preferito, oppure salvare il lavoro sul proprio computer o dispositivo mobile per condividerlo o stamparlo in un secondo momento.

Come funziona l’editor di Canva

L’editor di Canva offre la possibilità di lavorare sia con modelli predefiniti sia partendo da zero, consentendo l’inserimento di elementi di vario genere attraverso un’interfaccia intuitiva che ne elenca le funzioni. Per aggiungere, modificare o eliminare elementi, è sufficiente selezionare la categoria di interesse e procedere con l’elemento scelto. L’editor permette non solo di inserire testo, modificare colori e aggiungere immagini, ma anche di disegnare a mano libera utilizzando lo strumento penna. Inoltre, è possibile fare tutte le prove che si desiderano in quanto, per rimuovere delle parti inserite basterà selezione il simbolo, il disegno o la scritta inserita, e cliccare l’icona del cestino per l’eliminazione.

È importante notare che, quando si trova con un elemento contrassegnato dal simbolo della corona, ciò indica che la funzione o il progetto è riservato agli utenti di Canva Pro. Per accedere a queste funzionalità avanzate, è necessario sottoscrivere un abbonamento a pagamento.

Come realizzare una cartolina di Natale da zero in Canva

Per coloro che preferiscono creare una cartolina natalizia partendo da zero, anziché modificare un modello preesistente su Canva, il processo richiede maggiore dimestichezza e tempo, ma consente di ottenere un risultato unico e altamente personalizzato.

Ecco i passaggi fondamentali per realizzare una cartolina natalizia originale su Canva:

Aprire Canva

selezionare “Crea un progetto” situato in alto a destra.

Scegliere la categoria desiderata dall’elenco disponibile.

Utilizzare l’editor per personalizzare la cartolina partendo da una tela vuota.

Aprire la scheda “Elementi” nella barra degli strumenti a sinistra e cercare “Natale” per visualizzare le opzioni tematiche.

Selezionare le schede “Testo” e “Caricamenti” per aggiungere didascalie personalizzate e proprie fotografie.

Sfruttare la funzione basata sull’intelligenza artificiale di Canva per generare elementi grafici e immagini inserendo semplicemente un input di testo.

L’editor di Canva offre la stessa varietà di strumenti sia che si modifichi un modello esistente sia che si inizi da zero. La differenza, nel caso di un progetto da zero, sta nel dover completare lo sfondo e aggiungere tutti gli elementi senza una base predefinita. In ogni caso, è possibile procedere in base ai propri gusti e necessità, selezionando con cura elementi, testo e altri componenti grafici disponibili.

Come condividere la tua cartolina di Natale fatta in casa

Canva si conferma uno strumento ideale per realizzare grafiche per qualsiasi progetto in modo rapido e intuitivo. Ma la creazione di una cartolina di Natale personalizzata, sia partendo da zero sia modificando un modello esistente su Canva, rappresenta il primo passo per realizzare un progetto unico da condividere con amici, parenti o altri destinatari. Per condividere il progetto nell’effettivo, è possibile inviarlo via email, stamparlo o semplicemente salvarlo sui propri dispositivi.

Per l’invio tramite email, occorre selezionare l’opzione “Condividi” nell’angolo in alto a destra dell’editor di Canva e poi “Scarica”, specificando il formato di salvataggio del file sul computer. E procedere poi come di consueto dal file sul PC per la condivisione. Invece, per stampare la cartolina, si può procedere con l’opzione “Stampe inviti” e, se disponibile, “Stampa con Canva”, che consente di ricevere la stampa fisica direttamente a casa, previo pagamento.