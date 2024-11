Come funziona la nuova truffa della lotteria

Mentre una nuova email phishing sfrutta Tigotà per rubare dati e denaro, una nuova minaccia si sta diffondendo nella casella di posta elettronica di molti utenti. Si tratta della nuova truffa della lotteria, studiata alla perfezione dai criminali che la stanno sfruttando per cavalcare il periodo che ci avvicina alle festività e quindi anche alle estrazioni di molti premi e denaro.

Precisiamo che non c’entra nulla con la famosa Lotteria Italia, ma il pericolo è reale. Cadere in questa trappola per molti potrebbe essere particolarmente facile. Quando si tratta di poter accedere a un bel gruzzoletto di denaro senza fare fatica è come se i sensi che guidano la prudenza e l‘attenzione si spegnessero. Ma di cosa si tratta nello specifico?

La preda di questi criminali riceve una mail da parte di un fantomatico tecnico che in Inghilterra lavora per un casinò. Da qui il senso della nuova truffa della lotteria privata che sarebbe stata organizzata in un casinò. Non viene menzionato né il nome e né il luogo preciso dove questo si troverebbe.

Truffa della lotteria in casinò: attenzione alla proposta pericolosa

La proposta di questo presunto tecnico, dipendente di un non identificato casinò, si propone tramite email per farti vincere la lotteria, ma è tutta una truffa. Come farebbe a farti vincere? Il metodo illegale lo vedrebbe agire sulla macchina dell’estrazione, durante la consueta manutenzione di fine mese, programmandola per riprodurre i primi due numeri che desidera.

“Con entrambi i numeri – continua il truffatore – puoi scommettere sull’opzione DPN, la combinazione DPN viene moltiplicata per 450 a seconda della scommessa“. Tuttavia, specifica che la lotteria non si giocherà online, ma fisicamente. Nondimeno, consiglia di chattare con l’amministratore per giocare da remoto se non è possibile viaggiare. I biglietti verranno inviati tramite email.

Alla fine della mail il presunto tecnico si giustifica in questo modo: “Come tecnici non ci è consentito giocare od offrire i numeri ai nostri cari”. Ecco perché ti ha contattato“. E poi viene il bello: “Dopo aver ricevuto le vincite, la mia quota sarebbe del 40%“. Una percentuale per il suo lavoro.

Acconsentire a queste proposte è pericoloso a livello legale. Inoltre, espone l’utente a una pericolosa truffa, in questo caso camuffata dalla possibilità di partecipare a una lotteria dove è stata organizzata la propria vincita sicura. Il nostro consiglio è quello di cestinare immediatamente email di questo tipo, non rispondere al mittente e tanto meno fornire dati personali o sensibili.