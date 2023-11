Come guadagnare online con ChatGPT e l'intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale offre opportunità per gestire in modo più efficiente alcune attività lavorative, fornendo supporto e velocizzando diverse azioni. Un cambiamento che con il tempo può portare anche a un aumento dei guadagni. Anche se non esistono scorciatoie semplici per guadagnare, ci sono alcuni metodi che possono ampliare le possibilità di trovare una nuova fonte di reddito, come l’intelligenza artificiale. In particolare, le molteplici funzioni dell’AI, in grado di generare contenuti di qualsiasi genere a seconda del prompt inserito, permettono di sfruttare il chatbot anche per scopi più complessi che, nel tempo, possono portare a monetizzare. Ecco come sfruttare ChatGPT e l’AI per guadagnare.

Come usare ChatGPT e l’AI per guadagnare online

ChatGPT e l’Intelligenza Artificiale offrono numerose opportunità di guadagno online, sia dirette che indirette. Prima di tutto, è possibile utilizzare il chatbot per aumentare la produttività sul lavoro. Questo potrebbe non incrementare automaticamente i guadagni, ma permetterà di gestire meglio il tempo e, eventualmente, di creare le basi per altre fonti di reddito.

Ad esempio, è possibile utilizzare ChatGPT per creare e vendere prodotti digitali. Guadagnare con ChatGPT non significa ottenere un risultato immediato, ma come qualsiasi lavoro, è necessario avere pazienza e costanza. ChatGPT è solo un supporto e non può generare soldi magicamente. Tuttavia, è possibile sfruttare il chatbot per generare idee per prodotti, per supportare la realizzazione di un ebook, video, podcast o anche per ottenere spunti per loghi e illustrazioni. Esistono diverse piattaforme AI, non solo ChatGPT, ognuno essenziale per i diversi processi di creazioni. Una volta creato il prodotto, è possibile metterlo in vendita su varie piattaforme. Ovviamente, è necessario un progetto e una buona capacità di editing per rendere i contenuti generati dall’AI più originali e di qualità.

Creare video su YouTube con l’AI

Creare video su YouTube è un’opportunità interessante per guadagnare. Prima dello sviluppo dell’intelligenza artificiale, l’idea di creare video, tutorial o altro era allettante ma complessa. Principalmente perché imparare a montare, progettare e filmare video è un lavoro complesso che richiede capacità, tempo e denaro. Oggi, però grazie all’AI, è possibile acquisire queste abilità in modo più accessibile con strumenti come ChatGPT e altri basati sull’AI.

Nello specifico è possibile richiedere e ottenere consigli sulla creazione di video di alta qualità, informazioni specifiche sul tipo di video da realizzare, come girarlo, e suggerimenti più tecnici come la scelta dell’attrezzatura, la videocamera migliore e anche il miglior software di editing per principianti. Dopodiché, è necessario sfruttare altri strumenti come Canva AI per generare video in pochi minuti, Adobe After Effects per creare grafica in movimento e animazioni, e Jasper AI per generare contenuti scritti per la descrizione, il testo, i titoli e la ricerca SEO. Questo rende reale la possibilità di generare video accattivanti fin da subito, trasformando un progetto complesso e spesso costoso in un’opportunità accessibile e realizzabile.

ChatGPT per i servizi di freelance

La creatività è fondamentale per alcuni lavori e con il supporto di ChatGPT è possibile migliorare e implementare i propri servizi freelance. Grazie all’intelligenza artificiale, è possibile migliorare e velocizzare la produzione di un testo o automatizzare processi sul lavoro. ChatGPT è in grado di soddisfare qualsiasi richiesta e può essere un supporto anche per servizi come la scrittura, la traduzione o la programmazione. Ad esempio, è possibile creare contenuti online per un blog o per una testata giornalistica.

Anche se questo non significa che ChatGPT sia in grado di completare autonomamente un lavoro in maniera totale, ma è solo un aiuto. Infatti, qualsiasi elemento o testo generato dall’AI deve essere controllato e revisionato prima di qualsiasi tipo di pubblicazione, sia per scopi personali che professionali.

Vendere l’intelligenza artificiale con l’AI

“Vendere AI con l’AI” può sembrare un gioco di parole, ma in realtà si tratta semplicemente di creare software online che offrono servizi basati sull’intelligenza artificiale, come chatbot, generazione di contenuti, analisi di dati, ecc. Anche se può sembrare complesso, ChatGPT può fornire supporto per trovare l’idea giusta, risolvere dubbi sulla programmazione o fornire consigli sul marketing. In alcuni casi, questi possono sembrare processi complessi, ma con le giuste conoscenze e un minimo di formazione, l’intelligenza artificiale può diventare la porta d’accesso al mondo del lavoro, anche per settori che prima non erano stati presi in considerazione per aumentare le proprie entrate.

I vantaggi di usare ChatGPT per guadagnare online

Utilizzare ChatGPT o l’intelligenza artificiale può rappresentare un modo alternativo per cercare di trovare la propria strada o migliorare le proprie entrate, indipendentemente dal fatto che si abbia già un lavoro o meno. L’intelligenza artificiale, essendo un supporto gratuito per alcune funzioni, permette di testare in modo più diretto e veloce un’idea e cercare di trasformarla in una fonte di guadagno. Tra i vantaggi principali, al primo posto si trova la facilità e la velocità di creazione dei contenuti.

ChatGPT e l’AI permette di generare contenuti originali in pochi minuti, senza un’eccessiva ricerca. Questo consente anche di risparmiare tempo nelle ricerche e produrre contenuti in meno tempo. Inoltre, è uno strumento versatile che permette di personalizzare qualsiasi richiesta, ad esempio creando contenuti di diversi tipi, stili e formati, a seconda delle esigenze e delle preferenze dell’utente. Questo permette di adattare i contenuti al proprio pubblico, al proprio mercato e al proprio obiettivo, oltre a ottimizzare i propri progetti e renderli più efficaci e di qualità.

Gli svantaggi di usare l’AI per guadagnare

L’intelligenza artificiale, sebbene offra alcune funzioni gratuitamente, richiede un pagamento per altre funzionalità. Questa caratteristica può risultare controproducente, soprattutto per chi è alle prime armi e non desidera investire una somma di denaro. Probabilmente l’ostacolo più importante e complesso è la qualità e l’originalità dei contenuti.

ChatGPT, pur essendo un supporto utile nella creazione di contenuti, può generare testi superficiali, ripetitivi, incoerenti o inaccurati, che richiedono una revisione e una correzione obbligatoria da parte dell’utente. Inoltre, i contenuti generati possono essere simili o uguali a quelli già esistenti, e possono violare i diritti d’autore.

ChatGPT come utilizzare il chatbot più famoso

Utilizzare ChatGPT è semplice e pratico, basta registrarsi sul sito web ufficiale, scegliere una modalità di conversazione e iniziare a digitare il proprio input. ChatGPT risponderà in pochi secondi, generando un output testuale o grafico, a seconda della modalità scelta. Nella sua forma base, ChatGPT è una piattaforma gratuita, quindi è possibile procedere senza la necessità di investire denaro.

Tuttavia, per accedere a funzioni avanzate, è disponibile anche una versione a pagamento. GPTPlus, la versione a pagamento, offre l’accesso a funzionalità come ChatGPT 4, che è la versione più potente e aggiornata del modello.