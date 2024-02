Come guardare RaiPlay all'estero in streaming con PrivateVPN

Sei un appassionato di programmi televisivi italiani, ma ti trovi all’estero e non sai come accedervi? Nessun problema perché utilizzando una VPN come PrivateVPN, che puoi avere oggi in offerta speciale, sei libero di accedere a tutti i tuoi abbonamenti che hai in Italia anche se ti trovi in un altro paese. Tra queste piattaforme figura anche RaiPlay e accedervi, come ti spieghiamo tra poco, è davvero semplicissimo.

PrivateVPN: come guardare RaiPlay all’estero

I passaggi per guardare RaiPlay all’estero in streaming sono veramente molto semplici:

Acquista un abbonamento PrivateVPN sfruttando una delle nuove offerte appena lanciat Una volta fatto, sul dispositivo da cui vuoi effettuare lo streaming, apri PrivateVPN e inserisci le credenziali del tuo account Adesso seleziona un server italiano Ora puoi aprire RaiPlay e dare subito il via alla visione dei tuoi contenuti, sia in diretta che on demand

Come vedi è facile e veloce. Inoltre, PrivateVPN non è utile soltanto per permetterti di superare i blocchi regionali, ma puoi anche navigare in modo privato e sicuro alle massime velocità disponibili, contare su una protezione adeguata e soprattutto essere certo che i tuoi dati personali di navigazione e non solo vengano trafugati.

Con l’uso di una rete virtuale privata puoi avere insomma vantaggi utili e dilettevoli, specie se sfrutti spesso delle WiFi pubbliche quando sei fuori casa. Non ti rimane che scoprire le offerte a te riservate per iniziare subito a sfruttare al meglio PrivateVPN.