Come modificare le foto con le migliori App basate sull'AI

Gli strumenti basati sull’intelligenza artificiale, attraverso un semplice input di testo, hanno la capacità di trasformare qualsiasi tipo di contenuto in realtà in un breve lasso di tempo. Di conseguenza, le immagini sorprendenti generate dall’intelligenza artificiale stanno diventando sempre più comuni. Questo ha portato a una crescente ricerca sul web per i migliori generatori AI per la creazione di immagini straordinarie. Tuttavia, il campo dell’AI non si limita alla semplice generazione di foto fantasiose; esistono strumenti altrettanto utili che offrono funzioni basate sull’intelligenza artificiale per modificare le foto personali, al fine di perfezionarle. Di seguito, una panoramica degli editor di foto AI che, grazie alle loro numerose funzionalità, permettono di modificare le proprie foto e renderle ideali per qualsiasi esigenza.

Adobe Express: l’editor gratuito con funzioni AI

La qualità di uno strumento basato sull’intelligenza artificiale trascende la semplice etichetta di “strumento AI”. Con l’evoluzione dell’intelligenza artificiale e l’interesse crescente degli utenti, l’AI è diventata una classificazione usata per attirare gli utenti verso app e strumenti che, in molti casi, non hanno nulla a che fare con l’AI. Questo è particolarmente vero quando si parla di strumenti professionali progettati per migliorare la produttività sul lavoro o per automatizzare processi, come nel caso degli editor fotografici.

Tra i veri strumenti basati sull’intelligenza artificiale, con risultati professionali, troviamo Adobe Photoshop, uno strumento molto noto che non necessita di presentazioni. La parte interessante di Adobe Photoshop è l’opportunità di utilizzare uno dei migliori strumenti per la modifica delle foto, già ricco di funzionalità, con l’aggiunta di funzioni AI. Sebbene il principale ostacolo di Adobe Photoshop risieda nella sua complessità, e l’apprendimento del suo utilizzo non sia semplice, esiste una soluzione: Adobe Express. Questo strumento innovativo permette, sfruttando sia strumenti standard che quelli basati sull’intelligenza artificiale, di effettuare modifiche in pochi e semplici clic. Sulla piattaforma è possibile caricare una foto personale o sfruttare l’input di testo per generare una foto interamente realizzata dall’AI. Ciò consente di modificare scatti, selfie, foto o qualsiasi altro elemento in modo impeccabile in pochi minuti e in modo gratuito.

Luminar Neo: il supporto AI per la modifica delle foto

Proseguendo, si può scoprire un’applicazione di fotoritocco che sfrutta completamente l’intelligenza artificiale: Luminar Neo. Questa applicazione offre una varietà di strumenti interessanti per modificare una foto, come il miglioramento basato sull’intelligenza artificiale che regola automaticamente tono, contrasto e colore, e la sostituzione del cielo AI. Inoltre, presenta due strumenti molto interessanti: GenErase, per rimuovere oggetti e distrazioni dalle immagini, e GenExpand, per estendere l’immagine durante il ritaglio.

L’obiettivo di Luminar Neo è di essere una piattaforma che permette una modifica completa, anche dei dettagli più minimi. Infatti, sono presenti dei suggerimenti automatici che permettono di visionare quali sono i miglioramenti necessari per la propria foto. L’applicazione si rivela come uno strumento ideale per i professionisti, ma grazie alla sua intuitività e semplicità d’uso, è accessibile a tutti. Tuttavia, è un’applicazione a pagamento: per sfruttare tutte le sue funzionalità, è necessario sottoscrivere un abbonamento. Nonostante ciò, non c’è dubbio che Luminar Neo rappresenti una delle migliori opzioni per coloro che cercano un supporto per modificare le proprie foto in modo professionale con l’AI.

Canva: Magic edit per una foto perfetta

Canva emerge come uno strumento completo, ma decisamente più semplice e diretto. Negli ultimi due anni, Canva ha arricchito la sua offerta con una serie di nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, potenziando ulteriormente la sua già eccellente app di progettazione. Questo lo rende uno strumento ancora più completo e utile per realizzare in modo semplice una vasta gamma di formati, che siano foto, testo, modelli e molto altro.

Tuttavia, è importante sottolineare che, a differenza di altri strumenti AI specificamente dedicati all’editing delle foto, Canva, non essendo esclusivamente dedicato a questo settore, si posiziona come uno strumento utile, ma certamente meno specifico rispetto agli strumenti AI per l’editing delle foto. Tuttavia, è possibile sfruttare le seguenti funzioni presenti su Canva:

Magic Design, che consente di inserire una richiesta scritta per creare un modello;

Magic Media, un’intelligenza artificiale generativa da testo a immagine e da testo a video;

Gomma magica, che rimuove istantaneamente gli oggetti indesiderati dalle immagini;

Magic Edit, che sostituisce elementi di qualsiasi immagine;

Magic Write, il generatore di testo AI;

Magic Studio, il set con molteplici funzionalità AI.

Canva si presenta come una piattaforma di base gratuita, ma per sfruttare tutte le funzionalità di intelligenza artificiale complete è necessario sottoscrivere un abbonamento a pagamento.

Pixlr: l’app AI per Android e iPhone

Con l’avvento dei social media e dei contenuti online, la modifica delle foto non è più un compito esclusivo dei professionisti del settore, ma è diventata una necessità anche per coloro che desiderano modificare le proprie immagini prima di pubblicarle. A questo scopo, è possibile sfruttare un editor di immagini pratico e facile da usare: Pixlr, disponibile sia come piattaforma web che su iOS e Android.

Nel corso degli anni, la piattaforma ha aggiunto numerose funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che permettono di modificare le foto con il supporto dell’AI. Inoltre, Pixlr offre la possibilità di testare l’applicazione in modo gratuito, sebbene in una versione limitata. Nello specifico, è possibile procedere con tre salvataggi di immagini al giorno. Questo rende Pixlr un’opzione accessibile e versatile per l’editing di foto.

Lensa: l’editor AI completo

Infine, ma certamente non meno importante, Lensa che si distingue come un’applicazione apprezzata e amata da tutti gli utenti. Tra le funzionalità più popolari di questa piattaforma, spicca sicuramente il suo strumento Magic Avatar, in grado di generare una raccolta di particolari ritratti AI. Sebbene questa funzione si avvicini più alla generazione di immagini che alla modifica di foto personali, Lensa permette all’utente di modificare anche le proprie foto.

Infatti, su Lensa sono presenti strumenti come Magic Retouch, in grado di identificare e ottimizzare automaticamente i ritratti o ancora gli strumenti di ritocco della pelle, del viso e del trucco basati sull’intelligenza artificiale. Questo rende Lensa un’opzione versatile e completa per l’editing di foto basato sull’intelligenza artificiale. Un aspetto notevole di Lensa è la possibilità di sperimentare tutte le funzionalità gratuitamente, sebbene con la limitazione di poter salvare solo un’immagine al giorno. Per un utilizzo più esteso e completo, è necessario sottoscrivere un abbonamento a pagamento. Questo permette di sfruttare appieno tutte le potenzialità offerte da Lensa.