Le reti Wi-Fi pubbliche rappresentano senza dubbio una comodità, soprattutto se si è in viaggio: ci permettono di risparmiare traffico dati quando siamo lontani da casa o dall’ufficio e, spesso, sono gratuite. Possono però anche nascondere delle insidie. Non possiamo infatti essere certi che, chi le gestisce, lo faccia senza raccogliere informazioni sul nostro conto, sulla nostra attività o sui nostri dispositivi. Una soluzione semplice ed efficace per navigare in sicurezza e anonimato anche attraverso questi network è quella proposta da NordVPN (scopri l’offerta).

Reti Wi-Fi pubbliche: naviga in sicurezza con la VPN

Far transitare la propria connessione dai server di una Virtual Private Network affidabile e certificata significa mettersi al riparo da minacce come gli attacchi man-in-the-middle e gli sniffer che intercettano quanto trasmesso, ma anche dalle azioni di tipo twin attack parecchio diffuse, che creano reti fittizie malevole in modo da ingannare gli utenti e spingerli a eseguire l’accesso. Inoltre, nessuno può rilevare l’indirizzo IP e il traffico generato è sottoposto a crittografia, risultando dunque del tutto illeggibile anche a eventuali osservatori.

Nel caso specifico di NordVPN, inoltre, c’è la protezione dai malware integrata che tiene lontano ogni tipologia di codice dannoso. Dunque, come navigare in sicurezza e anonimato da reti Wi-Fi pubbliche? Semplice: attivando il collegamento alla VPN prima di effettuare l’accesso al network di un albergo, di un ristorante o dell’aeroporto mentre si è in viaggio.

Grazie alla promozione in corso puoi approfittare di uno sconto del 74% e 3 mesi gratis scegliendo di attivare l’abbonamento biennale a NordVPN. Vale a dire che, da oggi al marzo 2027, avrai la possibilità di contare sull’intera suite di strumenti messi a disposizione dalla Virtual Private Network, dedicati alla tutela della privacy e dei dati personali.