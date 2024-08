Come ottenere carta di credito e Buoni Amazon con il conto a canone zero Crédit Agricole

Tutti ambiamo a risparmiare qualche soldo, e se possiamo farlo mentre guadagniamo Buoni Amazon, perché non farlo? Con il conto a canone zero offerto da Crédit Agricole, adesso è possibile. Oggi, questo istituto offre una grande opportunità a quei risparmiatori sempre alla ricerca di un conto conveniente e completo. Vediamo come possono ottenere sia la carta di credito che dei buoni Amazon con questo conto favoloso.

Perché scegliere il conto a canone zero di Crédit Agricole?

Crédit Agricole ha pensato proprio a tutto, proponendo un conto a canone zero per 9 mesi ai nuovi clienti. Il canone, però, può essere azzerato a tempo indeterminato accreditando lo stipendio o la pensione, oppure dimostrando un patrimonio di almeno 5.000 euro. Invece, gli Under 35 non devono fare nulla. È come vincere in un gioco senza nemmeno giocare.

Insieme al conto la carta di debito, che permette di effettuare prelievi gratuiti dagli ATM Crédit Agricole. E la carta di credito? Si può richiedere la Nexi Classic, che ha canone di 40,99 euro all’anno.

Parliamo adesso dei Buoni Amazon. Per ottenere i primi 100 euro di Buoni Amazon, bisogna usare la carta di debito per le transazioni. A patto però di avere inserito il codice promozionale “VISA” al momento della richiesta di apertura del conto.

Con la promo “Porta un Amico“, si possono ottenere gli altri 150 euro in Buoni Amazon. Sono 25 euro per ogni amico che aprirà il conto, fino a un massimo di sei amici.

Crédit Agricole ha davvero pensato a tutto per rendere il suo conto a canone zero quanto più attraente possibile. Tra carte di credito e debito, prelievi gratis, cashback e promo porta un amico, è un’offerta che vale la pena considerare.