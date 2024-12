Come e quando vedere Juventus - Fiorentina in diretta streaming

La Serie A Enilive si prepara a chiudere il 2024 con un’interessante sfida valida per la 18a giornata di campionato. Juventus – Fiorentina si scontreranno oggi, domenica 29 dicembre alle ore 18:00. La partita si gioca, come da programma, all’Allianz Stadium di Torino. Guardala in diretta con DAZN.

Juventus – Fiorentina si gioca oggi, domenica 29 dicembre 2024. Il calcio d’inizio verrà fischiato alle 18:00 presso il mitologico Allianz Stadium di Torino. Si preannuncia una partita decisamente avvincente e importante per tutte e due le squadre che sono in corsa per i primi posti in classifica.

Juventus – Fiorentina: situazione in classifica e probabili formazioni

La Juventus occupa attualmente il 6° posto in classifica, con 31 punti. La Fiorentina si trova al 5° posto a pari punti con i bianconeri, ma con una partita in meno. Entrambe le squadre sono in piena lotta per un posto in Champions League.

Ecco le probabili formazioni di Juventus – Fiorentina che scenderanno in campo questa sera.

Juventus (4-2-3-1) : Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, Savona; Thuram, Locatelli; Conceiçao, Gonzalez, Yildiz; Vlahovic. All. Motta.

: Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, Savona; Thuram, Locatelli; Conceiçao, Gonzalez, Yildiz; Vlahovic. All. Motta. Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean. All. Palladino.

Statistiche, curiosità e pronostici

Ecco perché Juventus – Fiorentina sarà una partita molto interessante questa sera:

la Juventus ha vinto le ultime 3 sfide contro la Fiorentina in Serie A, tutte con risultato 1-0;

i bianconeri attualmente sono imbattuti in casa contro la Fiorentina da 30 partite su 32;

Dusan Vlahovic, ex viola, ha segnato 24 gol in 43 presenze con la Juventus nel 2024;

la Fiorentina non vince all’Allianz Stadium dal 22 dicembre 2020.

Nonostante il momento non felicissimo e brillantissimo, la Juventus parte favorita per questa sfida casalinga. Il pronostico più probabile sembra essere una vittoria di misura dei bianconeri, magari ancora con il risultato di 1-0 come nelle ultime sfide.