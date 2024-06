Come questi 5 assistenti AI semplificano la gestione delle email

Nonostante la diffusione di vari mezzi di comunicazione, lo scambio di email rimane fondamentale sia per questioni private che professionali. Questo porta a ritrovarsi con la casella di posta elettronica piena di email, alcune delle quali spesso inutili, rendendo la loro gestione un compito complesso e noioso. Di conseguenza, la casella di posta risulta spesso poco organizzata e mal gestita.

Fortunatamente, esiste una soluzione: l’intelligenza artificiale, o più specificamente, gli assistenti AI che sono in grado di automatizzare tutte quelle attività utili ma ripetitive, permettendo di mantenere una casella di posta elettronica impeccabile. Sicuramente, il problema non riguarda solo la ricezione di email, ma si estende anche all’invio. Spesso, non sapendo cosa scrivere o come organizzare i messaggi, si perde molto tempo.

Anche in questo caso, l’intelligenza artificiale può rivoluzionare le abitudini quotidiane e facilitare la composizione delle email. Ecco 5 assistenti AI da considerare per gestire le email in tutti i suoi aspetti.

Sanebox la casella di posta elettronica sempre organizzata

Sanebox è un assistente AI essenziale per mantenere una casella di posta elettronica ordinata, dando priorità alle email importanti e prevenendo la perdita di comunicazioni cruciali. In particolare, Sanebox gestisce un alto volume di email, tra cui newsletter e promozioni, ma non solo.

Oltre alla gestione delle email, Sanebox è una scelta valida per chi cerca un supporto per la gestione delle email che tutela la sicurezza e la privacy. Infatti, gli account sono crittografati e archiviati in modo sicuro e accedendo a SaneBox con l’email personale, si ha la possibilità di revocare l’accesso in qualsiasi momento. Per iniziare a utilizzare Sanebox, è necessario creare un account con l’indirizzo email personale e consentire a Sanebox l’accesso alla casella di posta.

In questo modo, l’AI offre diverse cartelle per organizzare le email, solo dopo aver compreso le abitudini e il tipo di flusso delle email. Questo permette di mantenere un ordine nella casella di posta elettronica senza sforzo. Sanebox offre un periodo di prova gratuito di 14 giorni, dopodiché è necessario sottoscrivere un abbonamento per continuare a utilizzare il servizio.

Spike l’assistente AI per più account

Spike è un assistente AI per la gestione dell’e-mail che consente di migliorare il rapporto con la posta elettronica grazie a diverse funzionalità che rendono la piattaforma completa. Con un’interfaccia intuitiva simile a un’app di comunicazione, Spike è semplice e pratico per tutti, disponibile gratuitamente o con abbonamenti a pagamento.

La particolarità di Spike risiede sicuramente nella sua capacità di gestire molteplici e-mail di diversi account con un unico strumento. Infatti, riesce a canalizzare tutte le e-mail provenienti da diversi account in una posizione centrale unica, permettendo così di mantenere tutto sotto controllo senza la necessità di accedere e uscire da diverse applicazioni. Questo facilita la lettura e permette risposte più rapide e veloci, senza perdere comunicazioni importanti.

Ma non solo, l’assistente Spike organizza le e-mail in base all’importanza, ordinando in modo intelligente la posta elettronica che altrimenti potrebbe risultare disordinata. Inoltre, Spike è un assistente e-mail che va oltre la gestione e offre funzionalità complete come la possibilità di sfruttare l’intelligenza artificiale per riassumere o scrivere e-mail.

Shortwave il supporto numero uno per Gmail

Un’email organizzata è l’ideale per una produttività quotidiana, soprattutto sul lavoro, per una comunicazione rapida con tutte le email ricevute. Per gestire al meglio la posta elettronica senza perdere tempo e senza doverlo fare manualmente, è possibile provare Shortwave, uno strumento di intelligenza artificiale che si integra perfettamente con Gmail.

Nella pratica, è necessario accedere al sito ufficiale di Shortwave e poi accedere con Gmail. Dopodiché l’assistente AI di Shortwave classifica automaticamente le email correlate in gruppi per renderle più facili da gestire. Questo permette di navigare tra le categorie per vedere tutte le email in una sezione specifica. Inoltre, Shortwave permette di aggiungere email a cartelle specifiche come “Speciali, da Posticipare” o contrassegnarle come “Completate”.

Infine, ma non meno importante, per quanto riguarda le funzioni di Shortwave, oltre alla gestione dell’email per avere una posta in ordine, lo strumento sfrutta l’intelligenza artificiale generativa per riepilogare le email, rendendo più semplice trascorrere meno tempo nella casella di posta.

Grammarly mai più errori nelle email

Oltre all’organizzazione vera a propria della casella di posta elettronica anche la gestione delle email può rappresentare una sfida considerevole, specialmente quando si tratta di rispondere in modo tempestivo o di redigere una nuova email. La difficoltà principale, in molti casi, è determinare il contenuto appropriato per il corpo dell’email. È qui che gli strumenti di intelligenza artificiale, come i chatbot, possono offrire un supporto significativo in quanto possono fornire suggerimenti per la scrittura delle email, aiutando a risparmiare tempo prezioso.

Tuttavia, un altro aspetto importante da considerare durante la scrittura delle email sono gli errori, anche se a generare il testo è l’intelligenza artificiale. Gli errori di ortografia, grammatica e punteggiatura possono compromettere la professionalità e l’efficacia di un’email. Per questo motivo, per evitare tutto questo, Grammarly emerge come un potente alleato. Nello specifico, Grammarly è un assistente di scrittura basato sull’intelligenza artificiale che aiuta a creare email prive di errori. Inoltre, si tratta di uno strumento estremamente pratico, poiché può essere utilizzato in tutti gli spazi di scrittura grazie alla sua disponibilità come estensione del browser.

Per utilizzare Grammarly, è necessario creare un account e installare l’estensione del browser o l’app desktop. Una volta fatto, Grammarly correggerà automaticamente l’ortografia, la punteggiatura e la grammatica mentre si digita l’email. Inoltre, Grammarly utilizza l’intelligenza artificiale generativa per riassumere email lunghe, suggerire la riformulazione di frasi e persino aiutare a comporre le email.

Copilot il chatbot tutto fare ideale anche per gestire le email

Copilot, l’intelligenza artificiale di Microsoft, è sempre a disposizione sul browser Microsoft Edge, nella barra laterale, ma è anche disponibile come comoda app. Oltre alle sue molteplici funzionalità, Copilot offre un supporto significativo per la gestione delle email. Infatti, Copilot può riassumere le pagine web e fungere da fedele assistente di posta elettronica.

Per utilizzare questa funzionalità, è necessario accedere a Edge con la propria email e selezionare l’icona Copilot situata nell’angolo in alto a destra. Questo permette di generare bozze di email utilizzando il chatbot. Successivamente, è possibile utilizzare la risposta generata per inviarla rapidamente o come base per personalizzarla prima dell’invio. Inoltre, nel caso di email lunghe e complesse, Copilot ha la capacità di generare un riassunto in breve tempo o di leggere ad alta voce le email. Tutto questo gratuitamente, rendendo Copilot un supporto AI pratico e accessibile a tutti.