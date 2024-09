Lo spazio di archiviazione sempre pieno è l’incubo di tutti, e questo non riguarda solo gli smartphone, ma anche tablet e soprattutto PC. È proprio su questi ultimi che diventa difficile capire cosa occupa spazio e, soprattutto, trovare file di grandi dimensioni sparsi su più unità e cartelle.

Controllare ed eventualmente eliminare i file di grandi dimensioni è fondamentale per due motivi principali: in primo luogo, per avere una conoscenza consapevole di ciò che è presente nel PC; in secondo luogo, per sapere quali file occupano più spazio. Tuttavia, trovare i file di grandi dimensioni non è così semplice. Ecco alcuni suggerimenti su come scoprire cosa sta riempiendo il tuo disco rigido.

Come evitare di riempire il disco rigido

Scoprire cosa sta riempiendo il disco rigido è fondamentale per mantenere il sistema operativo efficiente e veloce. Spesso, i dischi rigidi si riempiono di file inutili come duplicati, vecchi download e file temporanei che non servono più. Identificare e rimuovere questi file non solo libera spazio prezioso, ma migliora anche le prestazioni complessive del computer.

Un altro aspetto importante è la gestione dei dischi virtuali. Se utilizzi software di virtualizzazione, è consigliabile abilitare l’opzione di “archiviazione allocata dinamicamente” per i dischi virtuali. Questa opzione consente alle macchine virtuali di occupare solo lo spazio di archiviazione effettivamente necessario, anziché la quantità totale assegnata. In questo modo, si ottimizza l’uso dello spazio disponibile e si evita di sprecare risorse.

Inoltre, anche i backup possono occupare una quantità significativa di spazio di archiviazione. Spesso, i backup duplicano grandi quantità di dati, archiviano più versioni dello stesso file e includono dati ridondanti per motivi di sicurezza. Se esegui regolarmente backup completi anziché incrementali, il carico di archiviazione può aumentare notevolmente. Per ottimizzare lo spazio, è consigliabile eseguire backup incrementali, che salvano solo le modifiche apportate dall’ultimo backup completo. Questo approccio riduce la quantità di dati duplicati e libera spazio prezioso sul disco rigido.

Infine, è utile sfruttare strumenti di gestione dello spazio di archiviazione che analizzano il disco rigido e forniscono un report dettagliato su quali file e cartelle occupano più spazio. Detto questo, ecco come scoprire cosa sta riempiendo il tuo disco rigido.

App di analisi: trovare file di grandi dimensioni

Per scoprire cosa sta riempiendo il disco rigido, è possibile utilizzare app di analisi che permettono di ottenere rapidamente un’analisi dello spazio su disco. Queste app analizzano l’unità di archiviazione ed elencano i file in base alle dimensioni in ordine decrescente, mettendo i file più grandi in cima.

In pratica, consentono una ricerca rapida dei dati che consumano più spazio. Per Windows è disponibile TreeSize, mentre per macOS c’è Disk Space Analyzer. Per utilizzarle, è necessario scaricare e installare l’app sul PC e poi avviarla. Ecco i passaggi specifici per ogni sistema operativo.

Come usare TreeSize su Windows:

Avviare l’app come amministratore;

Accedere alla scheda Scansione;

Procedere su “Seleziona directory”;

Scegliere l’unità da scansionare;

Attendere;

Visualizzare i file ordinati in ordine decrescente in base alle dimensioni;

Espandere le cartelle che occupano più spazio;

Eliminare i file non necessari per liberare spazio di archiviazione.

Come utilizzare Disk Space Analyzer su macOS:

Avviare l’app;

Selezionare l’unità di archiviazione da scansionare dalla barra laterale sinistra;

Procedere con “Avvia scansione”;

Accettare le autorizzazioni necessarie;

Consentire all’app di completare la scansione;

Selezionare i dati che desideri rimuovere;

Procedere con “Rivedi per rimuovere”;

Selezionare “Rimuovi”;

Ripetere questi passaggi per tutti i file di grandi dimensioni.

Utilizza gli strumenti integrati del tuo sistema operativo

L’uso delle applicazioni di terze parti potrebbe non essere la scelta ideale per comprendere cosa stia occupando il disco rigido. Per evitare questo è possibile sfruttare gli strumenti integrati sia in Windows che in macOS per ottenere risultati efficaci.

Gli strumenti integrati consentono di evitare il download di applicazioni di terze parti e di accedere a funzionalità utili per la ricerca e l’eliminazione di file di grandi dimensioni. I passaggi variano a seconda del sistema operativo in uso. Di seguito sono riportati i passaggi specifici per trovare file di grandi dimensioni su Windows e macOS.

Procedura su Windows:

Premere contemporaneamente i tasti “Windows + E” per aprire Esplora File.

Selezionare “Visualizza” nel menu in alto;

Procedere su “Mostra”;

Scegliere “Elementi nascosti”;

Selezionare “Questo PC”;

Digitare “Dimensione: Grande” nella barra di ricerca nell’angolo in alto a destra;

Premere Invio.

Procedura su macOS:

Selezionare il menu Apple nell’angolo in alto a sinistra;

Scegliere “Impostazioni di sistema”;

Procedere su “Generali”;

Selezionare “Archiviazione” per visualizzare le applicazioni, i documenti e i dati di sistema che consumano spazio di archiviazione;

Selezionare il simbolo accanto al tipo di dati che utilizza più spazio;

Selezionare il file o l’app che si desidera rimuovere;

Terminare su “Elimina”.

Inoltre, è possibile cercare manualmente file di grandi dimensioni in cartelle specifiche. Ad esempio, su Windows, selezionare l’unità o la cartella da scansionare, digitare “size: gigantic” nella barra di ricerca e organizzare i risultati in base alle dimensioni del file per trovare i file più grandi.

Su macOS, selezionare la directory da scansionare e digitare “size:>size in bytes” nella barra di ricerca; in questo modo verranno filtrati i file più grandi di quelle dimensioni.