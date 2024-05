Come sfruttare gratis GPT-4 Turbo con Microsoft Copilot

Con la diffusione dei chatbot di intelligenza artificiale, molte aziende stanno scegliendo di rendere disponibili le funzionalità più avanzate soltanto attraverso abbonamenti a pagamento. Tuttavia, alcune consentono ancora di provare gratuitamente funzionalità potenti. Per questa ragione, se si desidera sperimentare le potenzialità di GPT-4 Turbo, Microsoft Copilot è senza dubbio la scelta migliore.

Che cos’è GPT-4 Turbo?

GPT-4 Turbo è uno dei modelli di intelligenza artificiale conversazionale oggi più evoluti, creato da OpenAI sulla base del popolare ChatGPT (inizialmente basato su GPT-3.5). Rispetto a quest’ultimo, GPT-4 e la sua versione Turbo sono in grado di gestire meglio le richieste e interagire in modo più naturale.

Attualmente, l’opzione più semplice per testare gratuitamente GPT-4 Turbo è utilizzare Microsoft Copilot. Può sembrare strano dover passare per Microsoft e non direttamente tramite OpenAI, ma le due aziende hanno un rapporto di collaborazione molto stretto. Non sorprende perciò, che le tecnologie di punta di OpenAI, come appunto GPT-4 Turbo, vengano integrate rapidamente negli strumenti AI di Microsoft come Copilot.

Grazie a questa partnership strategica tra le due aziende, gli utenti possono provare le funzionalità all’avanguardia di OpenAI senza spendere un solo centesimo, in modo facile e veloce (almeno per il momento!).

Rispetto alle release precedenti, come anticipato prima, GPT-4 Turbo ha una comprensione del linguaggio naturale e un potenziale creativo superiori. Può infatti analizzare frasi complesse, immagini e input vocali, non solo testo scritto. Inoltre è in grado di ricordare e utilizzare contemporaneamente una quantità di informazioni paragonabile a un libro di 300 pagine.

Tra le novità vi è anche il fatto che GPT-4 Turbo possiede conoscenze aggiornate su eventi fino ad aprile 2023, superando la precedente limitazione di ChatGPT riguardo gli avvenimenti successivi al 2022.

Come utilizzare GPT-4 Turbo gratuitamente

Ecco come iniziare a usare GPT-4 Turbo gratuitamente con Microsoft Copilot:

Registrazione o accesso

Se siete nuovi, dovrete registrarvi fornendo alcuni dati personali di base. Se si dispone già di un account, è sufficiente effettuare l’accesso.

Scegliere lo stile di conversazione

Microsoft Copilot offre tre tipi di stili di conversazione: Creativo, Bilanciato e Preciso. È possibile passare da un modello all’altro per trovare lo stile più adatto alle proprie esigenze. La scelta dipende chiaramente dal tipo di risposta che si desidera ricevere da Copilot:

Stile preciso: questa impostazione rende Copilot molto “rigido” nel tono. Parlerà in modo molto professionale e chiaro, senza essere troppo colloquiale.

Stile bilanciato: questa impostazione rende Copilot un po’ più “amichevole”, ma fornisce comunque informazioni chiare e concise.

Stile creativo: questa modalità rende Copilot più fantasioso e gli permette di esprimersi in modo più libero rispetto alle altre modalità.

Accesso a GPT-4 Turbo

Una volta effettuato l’accesso, GPT-4 Turbo sarà automaticamente disponibile nel sistema. Attenzione però, GPT-4 Turbo è disponibile solo per gli stili di conversazione “Creativo” e “Preciso”.

Per gli utenti di Windows 10 o 11, è probabile che sulla barra delle applicazioni sia presente un pulsante Copilot. Cliccando su di esso si può iniziare a chattare con GPT-4 Turbo non appena il chatbot compare.

Per richiamare più rapidamente Copilot è possibile utilizzare la combinazione Win + C. Inoltre, per i dispositivi dotati di un tasto fisico dedicato a Copilot, è sufficiente premerlo per avviare l’assistente istantaneamente. Per utilizzare GPT-4 Turbo gratuitamente su altri sistemi operativi o dispositivi sprovvisti di pulsante dedicato, è disponibile il sito web di Copilot. Questo permette di sfruttare il chatbot avanzato di OpenAI tramite browser.

Come ottenere il massimo da GPT-4 Turbo

Per sfruttare al meglio GPT-4 Turbo, è consigliabile seguire alcune best practice:

Sperimentare le sue capacità fornendo input diversificati, così da comprendere appieno l’ampiezza delle sue funzionalità e come può essere applicato per soddisfare specifiche esigenze.

Utilizzare i struzioni chiare e dettagliate nei prompt inviati al chatbot. Maggiore è la precisione nella richiesta e nel contesto fornito, più utili saranno le risposte generate da GPT-4 Turbo.

Valutare come integrare GPT-4 Turbo nei propri flussi di lavoro per migliorarne l'efficienza, data la sua versatilità applicabile a una vasta gamma di attività.

Collaborare con GPT-4 Turbo per ottenere i migliori risultati, ad esempio generando bozze da revisionare e arricchire con il proprio contributo umano.

Scrivere i prompt efficaci è fondamentale per ottenere il massimo da GPT-4 Turbo (ma anche dagli altri chatbot AI), ma non è sempre facile. Gli strumenti di assistenza alla creazione di prompt come AIPRM possono essere utili.

AIPRM è un’estensione Chrome che mette a disposizione una vasta libreria di prompt creati da una community di esperti, pensati per migliorare le risposte dell’AI e far risparmiare tempo. I suggerimenti coprono molteplici argomenti: marketing, copywriting, software engineering e altro ancora.

Oltre alla libreria condivisa, AIPRM consente di creare e salvare i propri prompt personalizzati da riutilizzare in futuro con ChatGPT o qualunque altro chatbot AI. Questo è particolarmente utile per esigenze specifiche o ambiti di lavoro ricorrenti, evitando di dover scrivere ogni volta il prompt per lo stesso compito. AIPRM Chrome for ChatGPT è gratuita e offre anche diversi piani premium, ma esistono anche diverse alternative a questa estensione.

Tutto quello che si può fare con Microsoft Copilot

Oltre alla stesura di testi, Microsoft Copilot offre altre utili funzionalità, quali:

Eseguire ricerche

Una caratteristica distintiva di Microsoft Copilot rispetto ad altri chatbot basati su IA è la capacità di citare le fonti a supporto delle informazioni fornite durante le discussioni. Quando si richiede a Copilot di approfondire una specifica tematica, il chatbot evidenzia alcune frasi riportando in calce la fonte di provenienza. In questo modo dimostra in modo trasparente da dove attinge le conoscenze condivise.

Allo stesso tempo, questo permette di risalire alle fonti originali indicate da Copilot, risultando molto utile per ricerche e approfondimenti. È possibile seguire i collegamenti alle referenze bibliografiche per reperire ulteriori dettagli sull’argomento dalle stesse risorse consultate dall’AI.

Generare immagini con DALL-E 3 tramite Designer

Per creare immagini in modo gratuito, Microsoft Copilot rappresenta un’opzione eccellente grazie all’integrazione con il sofisticato generatore di immagini DALL-E 3 sviluppato da OpenAI.

È sufficiente descrivere a Designer cosa si desidera visualizzare e il chatbot genera immediatamente un’immagine corrispondente. Qualora il risultato non soddisfacesse le aspettative, è possibile interagire ulteriormente con Copilot fornendo istruzioni aggiuntive e dettagli per ottenere la versione ottimale dell’immagine.

Il processo è completamente gratuito e permette di realizzare illustrazioni di elevata qualità semplicemente conversando con l’IA, il tutto senza necessità di competenze artistiche o abilità grafiche.

Scrivere codice

Quando ci si trova in difficoltà durante lo sviluppo di codice, Microsoft Copilot può fornire assistenza utile grazie alle sue capacità di programmazione.

È possibile descrivere a Copilot la logica da implementare e far generare al chatbot una bozza di codice nei principali linguaggi come Python, JavaScript, C++ e altri. Inoltre, fornendo a Copilot una porzione di codice esistente contenente errori, il chatbot può aiutare ad identificare e risolvere i problemi, spiegando perché il codice non funziona come previsto.

Pianificare i viaggi con Vacation Planner

Vacation Planner è in grado di far scoprire nuovi posti da visitare, pianificare e prenotare viaggi.

Ottenere consigli e trucchi di cucina con Cooking assistant

Copilot può aiutare a trovare nuove ricette da cucinare, creare piani alimentari e ottenere consigli.

Ottenere consigli sull’attività fisica con Fitness Trainer

Fitness Trainer dà consigli specifici sull’attività fisica, dalle tecniche di allenamento ai consigli motivazionali.