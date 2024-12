Come i truffatori sfruttano le recensioni negative sui social

Il mondo delle minacce informatiche si è arricchito di una nuova e insidiosa modalità che prende di mira i passeggeri insoddisfatti delle compagnie aeree. In pratica, i truffatori rispondono alle recensioni negative degli utenti sui social network fingendosi il profilo ufficiale della compagnia aerea in questione.

Questa truffa online è molto pericolosa perché cavalca abilmente la frustrazione dei viaggiatori unita alla pervasività dei social media orchestrando sofisticate operazioni di frode. Le compagnie aeree stanno allertando tutti i loro clienti, mettendoli in guardia da questa pratica truffaldina molto insidiosa.

Come i truffatori fanno leva sulle recensioni nei social

L’anatomia di questa truffa moderna evidenzia come i nuovi truffatori riescono a far leva sulle recensioni negative pubblicate nei social network con estrema facilità. Il modus operandi dei cybercriminali si articola in fasi ben definite cronologicamente.

Ricognizione: dei bot monitorano costantemente i social network alla ricerca di post critici e negativi verso le compagnie aeree. Impersonificazione: vengono creati dei profili fasulli che emulano con precisione quelli ufficiali delle compagnie aeree target. Approccio: il contatto diretto con l’utente scontento avviene tramite offerta di soluzioni rapide ai disservizi lamentati. Estorsione: i criminali richiedono informazioni sensibili spacciandole per necessarie ai fini dell’elaborazioni di eventuali rimborsi o compensazioni.

I truffatori, sfruttando le recensioni negative pubblicate sui social, stanno impiegando strategie di ingegneria sociale raffinata.

Sostanzialmente utilizzano un registro linguistico professionale ed empatico. Inoltre, simulano processi aziendali interni per aumentare la credibilità nella vittima. Infine, spostano la comunicazione su canali più privati, come WhatsApp, per eludere i controlli delle piattaforme social.

Quali contromisure adottare

Come contro qualsiasi minaccia online, come la truffa dell’account Netflix sospeso, è necessario adottare delle contromisure efficaci per attuare le migliori pratiche per la propria sicurezza. Le principali compagnie aeree stanno implementando campagne di sensibilizzazione per contrastare questo nuovo fenomeno. Le loro linee guida per i consumatori includono:

verificare l’autenticità degli account in modo rigoroso, con una particolare attenzione ai badge di verifica ufficiali forniti dalle piattaforme social;

in modo rigoroso, con una particolare attenzione ai badge di verifica ufficiali forniti dalle piattaforme social; astenersi dalla condivisione di dati sensibili attraverso i canali social ricordando che le compagnie aeree ne fanno richiesta tramite queste piattaforme;

attraverso i canali social ricordando che le compagnie aeree ne fanno richiesta tramite queste piattaforme; utilizzare esclusivamente i canali di comunicazione ufficiali delle compagnie per la gestione dei reclami.

L’emergere di queste tipologie di frodi, truffatori che sfruttano recensioni negative sui social, sottolinea l’urgenza di implementare sistemi di autenticazione più robusti sulle piattaforme, sviluppare tecnologie di intelligenza artificiale per rilevare velocemente attività sospette e promuovere una collaborazione più stretta tra piattaforme social, compagnie aeree e autorità competenti.