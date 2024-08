Come vedere in diretta gli italiani in gara all'US Open 2024

Il grande tennis è sceso di nuovo in campo con il quarto e ultimo dei tornei del Grande Slam. US Open 2024, iniziato il 26 agosto, prosegue con tantissimi ed entusiasmanti match e continuerà fino all’8 settembre. Puoi vederli tutti, compresi i nostri italiani, in diretta streaming a un prezzo molto competitivo e vantaggioso. Abbonati adesso a NOW PASS SPORT.

US Open 2024: in campo Bronzetti, Berrettini e Musetti

Ecco il calendario delle gare anche con gli italiani in campo oggi 28 agosto 2024:

Arthur Ashe Stadium dalle ore 18

Madison Keys (USA) – Maya Joint (AUS)

Alexander Shevchenko (KAZ) – Frances Tiafoe (USA)

Tatjana Maria (GER) – Coco Gauff (USA)

Laslo Djere (SRB) – Novak Djokovic (SRB)

Taylor Townsend (USA) – Paula Badosa (ESP)

Alexandre Muller (FRA) – Alexander Zverev (GER)

Lucia Bronzetti (ITA) – Aryna Sabalenka (BRL)

Victoria Azarenka (BLR) – Clara Burel (FRA)

Matteo Berrettini (ITA) – Taylor Fritz (USA)

Barbora Krejcikova (CZE) – Elena-Gabriela Ruse (ROU)

Zheng Qinwen (CHN) – Erika Andreeva (RUS)

Ben Shelton (USA) – Roberto Bautista Agut (ESP)

Casper Ruud (NOR) – Gael Monfils (FRA)

Mitchell Krueger (USA) – Jiri Lehecka (CZE)

Harrier Dart (GBR) – Marta Kostyuk (UKR)

Miomir Kecmanovic (SRB) – Lorenzo Musetti (ITA)

Peyton Stearns (USA) – Daria Kasatkina (RUS)