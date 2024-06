Come vedere gli Europei in Germania dall'estero

Dopo l’edizione del 2020 siamo pronti per goderci gli Europei 2024 organizzati in Germania. Un campionato di calcio molto sentito e seguito. La prima partita che inaugurerà l’evento inizierà venerdì 14 giugno alle ore 21:00. Il match vedrà scontrarsi Germania-Scozia in un debutto ricco di emozioni. L’Italia giocherà il giorno dopo alle 21:00 contro l’Albania. Se ti trovi all’estero sappi che puoi seguire tutte le partite in live streaming con una buona VPN. Attiva ora NordVPN, approfittando dell’offerta speciale in corso.

Probabilmente stai pensando che in quei giorni non sarai in viaggio all’estero. Ma come ben sai gli Europei si giocano durante il periodo estivo, quando i vari campionati nazionali sono già terminati e la finale si disputerà il 14 luglio 2024 alle ore 21:00. Quindi in un periodo di vacanze. Trovandoti fuori dall’Italia potresti avere problemi nel seguire le partite in diretta a causa dei blocchi regionali imposti dalle piattaforme di streaming live e on demand.

Il vantaggio di avere come supporto allo streaming NordVPN sono i suoi oltre 6100 server posizionati in 61 Paesi di tutto il mondo. Questo ti permette di cambiare posizione virtuale e così accedere anche dall’estero alle piattaforme italiane che trasmettono gli Europei in Germania. Vediamo cosa devi fare per impostare questa VPN in modo da aggirare le georestrizioni.

Europei Germania 2024: come impostare NordVPN per vederli dall’estero

Attiva ora NordVPN, approfittando dell’offerta speciale in corso. In questo modo ti assicuri la visione in diretta streaming di tutte le partite degli Europei 2024 in Germania dall’estero, anche quando sei fuori dall’Italia per lavoro, piacere o vacanza. Vediamo come impostare questa VPN in modo efficace per raggiungere l’obiettivo:

installa l’app multi-device sul dispositivo dal quale vuoi guardare gli Europei in Germania 2024; attiva il tuo abbonamento inserendo le credenziali registrate in fase di acquisto; avvia la VPN collegandoti a un server; seleziona un server italiano dalla sezione dedicata alla posizione geografica dei server; goditi tutte le partite in diretta anche dall’estero.