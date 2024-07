Come vedere Olanda-Inghilterra in streaming dall'estero

Questa sera, al Westfalenstadion di Dortmund, si terrà la seconda semifinale di Euro 2024 tra Olanda e Inghilterra. In palio c’è un posto nella finale di Berlino contro la Spagna, che ha sconfitto la Francia per 2-1. Una partita tutta da vivere, ma come vederla in streaming? Il match verrà trasmesso in diretta su Rai Uno e Sky Sport Uno, oltre che in streaming su RaiPlay, Sky Go e NOW.

E per chi si trova all’estero? Le cose cambiano a causa delle restrizioni geografiche che bloccano l’accesso ai contenuti di RaiPlay, Sky Go e NOW fuori dall’Italia. La soluzione è utilizzare una VPN, un servizio di rete privata virtuale che permette di aggirare queste limitazioni simulando una connessione dall’Italia. NordVPN è uno dei migliori fornitori e attualmente offre un abbonamento in offerta a 3,99 euro al mese, anziché 8,29 euro.

Come vedere la semifinale di Euro 2024 Olanda-Inghilterra in streaming dall’estero

Per vedere la semifinale tra Olanda e Inghilterra in streaming dall’estero, basta attivare una VPN e connettersi a un server in Italia. Questo farà sì che il servizio di streaming consideri l’utente come se fosse connesso dal territorio italiano.

Per guardare la partita puoi scegliere tra tre piattaforme di streaming:

RaiPlay : gratuito

: gratuito Sky Go : con Prova Sky Q a 9 euro una tantum godi della visione di Sky e Netflix per 30 giorni (al termine decidi se rinnovare o meno)

: con Prova Sky Q a 9 euro una tantum godi della visione di Sky e Netflix per 30 giorni (al termine decidi se rinnovare o meno) NOW: il pass Sport, che include tutta la programmazione sportiva di Sky, è in offerta a 14,99 euro al mese invece di 24,99 euro, risparmiando 120 euro all’anno.

Riguardo invece alla VPN, NordVPN è una delle soluzioni migliori per la sua velocità, sicurezza e privacy online. Attualmente, i piani biennali sono in offerta a partire da 3,99 euro al mese, con sconti fino al 69% e Giga gratis per il servizio di eSIM internazionale Saily.