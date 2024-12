Come vedere Tottenham - Liverpool in diretta streaming

Il Tottenham Hotspur Stadium si prepara a ospitare uno degli incontri più attesi della 17a giornata di Premier League. Infatti, oggi 22 dicembre 2024 alle 17:30 andrà in scena la sfida Tottenham – Liverpool. Si tratta di due squadre con ambizioni diverse, ma entrambe in cerca di punti preziosi. Guardala in diretta su NOW PASS SPORT da soli 14,99€ al mese.

Il Liverpool di Arne Slot scende in campo da capolista, con 36 punti in 15 partite. Il suo obiettivo è quello di consolidare il primato. I Reds sono imbattuti da 20 gare consecutive in tutte le competizioni, ma vengono da due pareggi di fila in campionato che hanno permesso alle inseguitrici di avvicinarsi. Quindi arrivano con un po’ di pressione.

Il Tottenham di Ange Postecoglou occupa la 10a posizione, con 23 punti in 16 gare. Gli Spurs stanno attraversando un momento altalenante, ma sono reduci da una roboante vittoria con 5 goal a 0 segnati contro il Southampton in Premier League e dal successo per 4-3 sul Manchester United in Coppa di Lega.

Quindi Tottenham – Liverpool si preannuncia una partita veramente interessante per chi ama il calcio e le sfide impegnative. Guardala live streaming su NOW PASS SPORT.

Tottenham – Liverpool: probabili formazioni

Il match Tottenham – Liverpool promette tante emozioni e una sfida all’ultimo pallone, da vedere assolutamente in diretta. Chi saranno i giocatori che scenderanno in campo? Ecco le probabili formazioni scelte al momento dai due rispettivi allenatori.

Tottenham (4-2-3-1) : Forster; Porro, Gray, Dragusin, Udogie; Sarr, Bissouma; Kulusevski, Maddison, Son; Solanke.

: Forster; Porro, Gray, Dragusin, Udogie; Sarr, Bissouma; Kulusevski, Maddison, Son; Solanke. Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Tsimikas; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Diaz; Jota.

Approfondimenti

La direzione di gara di Tottenham – Liverpool è stata affidata a Sam Barrott, coadiuvato al VAR da Sian Massey-Ellis. Grande attenzione quindi per questa partita che si preannuncia davvero ricca di azione e colpi di scena in campo.

Nonostante il fattore campo a favore del Tottenham, il Liverpool parte favorito da una stagione che è iniziata molto bene. I bookmakers quotano la vittoria dei Reds a 1.95, il pareggio a 4.64 e il successo degli Spurs a 4.50.